Haber Giriş: 4 Mayıs 2021 Salı 09:40Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
FETÖ'nün sözde Afrika sorumlusu yakalandı
FETÖ'nün Afrika yapılanmasını başlatan ve sözde sorumlu İbrahim Tatar, dün gece İstanbul Ümraniye'deki hücre evinde yakalandı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ'nün deşifre edilmesine yönelik yürütülen koordineli çalışmalar kapsamında dün, Ümraniye'de "gaybubet evi" olarak adlandırılan örgüte ait hücre evine operasyon düzenledi.
Operasyonda, FETÖ'nün sözde Afrika yapılanmasını başlatan ve örgüt içerisinde üst düzey konumda bulunan İbrahim Tatar, gözaltına alındı.
Adreste yapılan aramalarda, çok sayıda dijital malzeme ve örgütsel doküman ile bir miktar para ele geçirildi.
Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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