1300 metre yükseklikteki bir nöbet noktası...

Polis Özel Harekat (PÖH), gece gündüz demeden 7 gün 24 saat nöbette.

Kısaca PÖH olarak bilinen kahramanların sahur sofrasına TRT Haber ekibi de konuk oldu.

Nöbette olanlar gözlerini bir an olsun kırpmıyor

Nöbet noktası, bölge çok stratejik bir konuma sahip, Hakkari'ye hakim bir noktada bulunuyor.

Nöbette olanlar gözlerini bir an olsun çevreden ayırmazken, silah arkadaşları ise sahur hazırlığında...

Sahur menüsü menemen

Gecenin soğuğunu, bir nebze olsun yaktıkları ateş kesiyor. Burada bir yandan menemen pişiyor, diğer taraftan çay kaynıyor.

Sahurun ardından da keskin nişancılar nöbetlerine aynı dikkat ve vatan aşkıyla devam ediyor.

Kamera: Muhammet Ali Aksakallı