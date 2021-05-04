Haber Giriş: 4 Mayıs 2021 Salı 02:37Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
TRT Haber ekibi sınırın sıfır noktasında polislerle sahur yaptı
Sınır hattında bulunan ve terör unsurlarına geçit vermeyen özel harekat polisleri, tuttukları nöbetlerini ramazanda farklı bir maneviyat ile sürdürüyor. TRT Haber ekibi de 2 bin 400 rakımlı Hakkari üs bölgesindeki sahur sofrasına konuk oldu.
1300 metre yükseklikteki bir nöbet noktası...
Polis Özel Harekat (PÖH), gece gündüz demeden 7 gün 24 saat nöbette.
Kısaca PÖH olarak bilinen kahramanların sahur sofrasına TRT Haber ekibi de konuk oldu.
Nöbette olanlar gözlerini bir an olsun kırpmıyor
Nöbet noktası, bölge çok stratejik bir konuma sahip, Hakkari'ye hakim bir noktada bulunuyor.
Nöbette olanlar gözlerini bir an olsun çevreden ayırmazken, silah arkadaşları ise sahur hazırlığında...
Sahur menüsü menemen
Gecenin soğuğunu, bir nebze olsun yaktıkları ateş kesiyor. Burada bir yandan menemen pişiyor, diğer taraftan çay kaynıyor.
Sahurun ardından da keskin nişancılar nöbetlerine aynı dikkat ve vatan aşkıyla devam ediyor.
Kamera: Muhammet Ali Aksakallı
Etiketler: Ramazan Ayı TRT
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