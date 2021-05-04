Haber Giriş: 4 Mayıs 2021 Salı 13:09Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
HİSAR-A, hedef uçağı başarıyla vurdu
Yerli ve milli hava savunma füze sistemi HİSAR-A ile otonom füze fırlatma sisteminden gerçekleştirilen atışta hedef uçak başarıyla vuruldu.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Alçak İrtifa Hava Savunma Füze Sistemi (HİSAR-A) Projesi" muayene ve kabul faaliyeti kapsamında; 03 Mayıs 2021’de Aksaray Atış Alanında, Otonom Füze Fırlatma Sisteminden gerçekleştirilen HİSAR-A füzesi atışında hedef uçak başarı ile vuruldu" ifadelerine yer verildi.
“Alçak İrtifa Hava Savunma Füze Sistemi (HİSAR-A) Projesi” muayene ve kabul faaliyeti kapsamında; 03 Mayıs 2021’de Aksaray Atış Alanında, Otonom Füze Fırlatma Sisteminden gerçekleştirilen HİSAR-A füzesi atışında hedef uçak başarı ile vuruldu.https://t.co/7Us7k2kQAv pic.twitter.com/svsLiOiv4S— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) May 4, 2021
Etiketler: Milli Savunma Bakanlığı Savunma Sanayii
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