COVID-19 salgınından bu yana ortaya çıkan çip kıtlığından en çok etkilenenlerden biri de otomotiv endüstrisi oldu.

Özellikle elektrikli araçlar bu durumdan fazlasıyla etkilendi. Sektör çip krizini aşabilmiş değil.

Volkswagen çip krizini aşmak ve otonom araçlar üretmek için Tesla ve Apple’dan yardım istedi.

Şirket kendi çiplerini üretmeye başlayacak ve otonom araçlarında bu çiplerini kullanacak.

Volkswagen için önemli adım

Bu girişim, Volkswagen'i kendi teknolojisinin oluşturulması için başkalarına bağımlı olmadan kendi kendini idame ettiren bir şirket haline getirebilir.

Bu aynı zamanda Volkswagen'in kendi kendine sürüş teknolojisinin parametrelerini ve özelliklerini belirleme gücüne sahip olabileceği ve diğer şirketlerin tasarımcılarına bağlı kalmayacağı anlamına da geliyor.

Girişimin Volkswagen tarafından yapılacağı ancak üretimin üçüncü taraf bir ortak tarafından gerçekleştirileceği belirtiliyor.

Modern teknolojide kendi kendine yeterliliği savunan Apple ve Tesla yarı iletken çiplerini cihazlarında kullanmak üzere tasarlamıştı.



