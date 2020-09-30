Birleşmiş Milletler’in tahminine göre, 2030 yılına kadar her 3 kişiden 2’si şehirlerde yaşamaya başlayacak.

Hali hazırda büyük şehirlerdeki trafiği düşünün. Yaşanacak kâbusu hayal edebiliyor musunuz?

Ama teknoloji evrenindeki gelişmelerden en çok otomotiv sektörü faydalanacak.

Sürücüleri "özgür bırakan" otomotiv teknolojisi

Şuan yolda olan araçların çoğu seviye 0 araçlar. Yani herhangi bir otonom özelliği bulunmuyor.

Seviye 1 araçlar otomatik frenleme, şerit tutma veya hız sabitleme gibi yalnızca bir görevi bağımsız olarak yapabiliyor.

Seviye 2 araçlar da tek seferde bu görevlerin birkaçını yerine getirebiliyor.

Üzerinde çalışmaların devam ettiği seviye 3 araçlar ise, belirli koşullar yerine getirilirse iki nokta arasında gidebiliyor ancak acil durumda insanların müdahale etmesi gerekiyor.

Dünyanın önde gelen otomotiv firmaları önümüzdeki birkaç yıl içerisinde seviye 3 araçlarını yola çıkarmaya hazırlanıyor. Ama güvenlik sorunu tam olarak aşılabilmiş değil.

Seviye 4 araçlar

İsimlerini otomobillerden çok, bilgisayar, cep telefonu ve internet mecralarından bildiğimiz markalar ise farklı planlar peşinde.

Seviye 3 ile vakit kaybetmeden, otomobilleri “tamamen” otonom hale getirecek, yani sürücüleri tamamen özgür bırakacak seviye 4 için kolları sıvadılar.

Ancak gelişmeler bunlarla sınırlı değil.

Sadece tek bir tuşa basarak; aracınızın şeklini değiştirebilecek, istediğiniz renk ve deseni uygulayabilecek, yolcu bölmelerini bireysel ihtiyaçlara uygun şekilde uyarlayabileceksiniz.

E-otomobillere dönüşüm

Bahsettiğimiz teknoloji, en çok araçların karar verme mekanizmasında kendini gösterecek.

4. seviyeye ulaşan otomobiller bir sonraki adımda, çok da uzak olmayan bir gelecekte, Internet of Things yani Nesnelerin İnterneti ile tanışacak.

Otomobillerin direksiyon kadar temel bir aksanı haline gelecek bu teknoloji ile araçlar birbirleriyle haberleşecek ve birbirlerine göre hareket edecek.

Örneğin bir otomobil hattındaki bir araç fren yaparsa, bu bir sinyali tetikleyecek. Yerleşik yapay zeka sistemi 10G mobil ağ üzerinden birkaç kilometrelik bir yarıçaptaki diğer tüm araçlara sinyali iletecek.

Tüm arabalar aynı anda yavaşlayacak ve böylece ilk etapta trafik sıkışıklığının önüne geçilecek.

Teknoloji geleceğin trafik kaosunu en aza indirmek için elinden geleni yapacak. Ne kadar işe yarayacağını da zaman gösterecek.

Bu arada trafik işaretleri ve lambalar da akıllı araçlar sayesinde nostalji fotoğraflarında yerlerini alacak.

Araç güncelleme teknolojisi

Her şeyi araç yapıyor, ne kadar azalsa da trafik de var. Gideceğim yol da uzun. Peki ben o kadar boş zamanda ne yapacağım mı diyorsunuz?

Meraklanmayın. Aracınız girdiği dönüşümde sizin konforunuzu da sağlamak için elinden geleni yapacak.

Çünkü artık aldığınız araç aldığınız gibi kalmayacak. İstediğiniz gibi güncelleyebilecek, tüm donanımlarını yenileyebilecek, cep telefonunuza indirdiğiniz programlar gibi sıfırdan programlar yükleyebileceksiniz.

Cep telefonları ve tabletlerde kullandığımız uygulama marketler, gelecekte otomobillerimiz için de farklı içerikler barındıracak.

Akıllı TV’mizi otomobilimizin ekranına yansıtarak film izleyebilecek ya da kitabımıza kaldığımız yerden devam edebileceğiz.

3 boyutlu oyunlarla sürüş deneyimini bambaşka bir dünyada yaşayabileceğiz.

Sürücüler, konuşma veya jest komutlarıyla arabalarıyla iletişim kurabilecek.

Üst düzey modellerde, beyin-bilgisayar arayüzleri, araba aktivitesini kontrol etmek veya yolcuları eğlendirmek için kullanılabilecek.

Uçan arabalar yükselmeye başladı

Geleceğin otomobilleriyle ilgili en merak edilen konulardan biri de, elbette uçan arabalar.

Filmlerde hayallerimizi süsleyen bu teknolojinin, ilk örneklerini görmeye başladık bile. Dünyanın dört bir yanındaki teknoloji devleri, uçan araba yarışını sürdürüyor.

Türkiye de ilk milli uçan arabası Cezeri ile, bu yarışa iddialı bir giriş yaptı.

Geçen yıl tasarımını görmüştük. Bu yıl uçtuğuna da şahit olduk.

Cezeri 9 ay gibi kısa bir sürede yapıldı ve hünerlerini Teknofestte sergiledi.

Önümüzdeki yıllarda şehir içi taşımacılıkta kullanılacak bir araç haline gelmesi hedefleniyor.









