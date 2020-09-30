2020 Teknofest yeni nesil teknolojiyi barındıran birçok yarışa ev sahipliği yaptı.

24-27 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilen yarışlar Gaziantep’in farklı noktalarında start aldı.

Bu yarışlardan en çok çekişmeye sahne olan Türkiye Drone Şampiyonası ise Rumkale’de gerçekleştirildi.

Tarih ve doğanın iç içe olduğu bir parkurda gerçekleştirilen Türkiye Drone Şampiyonası’nda 16 bireysel sporcu şampiyonluk için kıyasıya mücadele verdi.

İlk üç belirlendi

Aynı zamanda ülkemizi Dünya Drone Şampiyonası’nda temsil edecek sporcuların da belirleneceği yarışlarda pilotlar kendi tasarlayıp ürettikleri drone'ları kullanırken teknik anlamda da en az pistteki kadar kıyasıya bir rekabet yaşandı.

Birbirinden çekişmeli geçen 16 yarışın ardından Adana’dan Atakan Mercimek birinciliği kazandı.

Atakan Mercimek’i İzmir’den Yasin Can Çelik takip ederken üçüncülüğü ise Kocaeli’nden Özgürcan Özçelik elde etti.

Dünya Drone Şampiyonası gelecek yıl Türkiye’de

Şampiyonayı üçüncü olarak tamamlayan Özgürcan Özçelik 36 yaşında.

İthalat-ihracat uzmanı olan Özçelik 2012’den bu yana drone pilotluğu yaparken son 3 yılda milli takımda ülkemizi yurt dışında temsil ediyor.

2019 yılında ise turnuvada şampiyon olan Özgürcan Özçelik, drone pilotluğuna hobi olarak başladığını söyledi.

Bu dalda eğlendiğini fark ettikten sonra profesyonelliğe geçtiğini belirten Özçelik, iş çıkışlarının ardından hemen hemen her gün antrenman yaptığını belirtti.

Uçurduğu drone’un her parçasını kendi emeğiyle lehimleyip birleştirdiğini söyleyen Özçelik, “Kendi emeğinizle oluşturduğunuz bir şeyin uçuşunu izliyorsunuz. Bu size inanılmaz bir haz veriyor” diyor.

Mehmet Öztekin ise Teknofest 2020 Türkiye Drone Şampiyonası sorumlusu.

Bu yıl şampiyonanın üçüncüsünü gerçekleştirdiklerini söyleyen Öztekin, pandemi dolayısıyla riske girmediklerini, bu nedenle de bu yıl Türkiye’de gerçekleştirilecek olan Dünya Drone Şampiyonası’nı gelecek yıla ertelediklerini belirtti.

Kurgu: Ünsel Ayhan Aybek



