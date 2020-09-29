Robotlar, insanların yerine mi geçecek?

Bu soruyu son yıllarda daha sık duyar olduk.

Birçok iş kolunda; sanayide, havalimanlarında robotlardan yararlanılıyor.

Uluslararası Robotik Federasyonu (IFR), küresel endüstriyel robot satışlarının 2013-2017 yıllarında yani neredeyse 5 yılda ikiye katlandığını belirtiyor.

Federasyon verileri ayrıca, endüstriyel otomasyon hızının 2016’da küresel olarak 10 bin çalışan başına 74 kurulu endüstriyel robotla hızlandığını ortaya koyuyor.

2020'ye kadar bu sayı, imalat sektöründe 113'e yükseldi.

Asya şu anda 10 bin işçi başına 118 birim robot yoğunluğuna sahip ve bu sayı, Avrupa ve ABD’de sırasıyla 114 ve 103.

Çin, endüstriyel otomasyonda en yüksek büyüme seviyelerini kaydeden ülkelerden biri ancak hiçbir yerde Güney Kore gibi bir robot yoğunluğu yok.

[Grafik: TRT Haber / Hafize Yurt]

2019'da Güney Kore, 10 bin çalışan başına 855 endüstriyel robot kurulumu yaptı. Bunun temel nedeni, elektrik ve elektronik sektörlerinde yüksek hacimli robotların sürekli kurulumunun yapılıyor olması.

Japonya önemli üreticilerden biri

Otomotiv endüstrileriyle öne çıkan ülkelerden Almanya ve Japonya’da yoğunluk seviyeleri 10 bin çalışan başına yaklaşık 350 civarında.

Japonya’nın küresel arzın yarısından fazlasını karşılayan, endüstriyel robotlarda ana oyunculardan biri olduğunu da ekleyelim.

ABD’de 228 yoğunluk oranıyla otomasyonun hızı daha yavaş. Çin de önümüzdeki yıllarda otomasyon seviyesini genişletmek istiyor ve bu yıl sonuna kadar robot yoğunluğu için dünyanın ilk 10 ülkesi arasında bir yer bulabilmeyi hedefliyor. 2013'te 25 birimlik olan yoğunluk oranı, 2017'de 97'ye çıktı. 2019'da ise bu sayı bir kez daha önemli ölçüde artarak 187'ye yükseldi.

[Fotoğraf: Getty]

İş kaybına neden olur mu?

McKinsey Global Institute'un bir raporuna göre de yapay zeka ve robotların hızlı evrimi 2030 yılına kadar ABD’de 73 milyon iş kaybına neden olabilir. Araştırma, bu kayıpların verimlilik, ekonomik büyüme ve diğer faktörlerdeki artışla telafi edilebileceğini belirtiyor. Bununla birlikte, ekonomi ve iş gücü piyasası büyük çaplı revizyonlar gerektireceğinden tam istihdamı sürdürmek oldukça zor olacak.

McKinsey raporunda, hızlı otomasyonun 2030'a kadar Çin ve Hindistan'a sırasıyla 236 ve 120 milyon işe mal olabileceği de yazıldı. Japonya için en kötü senaryo 30 milyon kayıp. Rapor, o zamana kadar Meksika’nın 18 milyon yerinden edilmiş işçiye sahip olabilecekken, Almanya için bunun 17 milyon işçi olabileceğini gösterdi.

Otomasyonun en çok tehdit ettikleri fast food gibi ayak üstü hazır yemek sektöründe çalışanlar veya makine operatörleri.

En az etkilenecek olanların başında ise bilim insanları, mühendisler, öğretmenler, yöneticiler ve tesisatçılar geliyor.