Onun için gökyüzü, gözünü alamadığı bir yer. Gözle göremediğimiz galaksilerin bulunduğunu bilmek ve fotoğraflamak ona heyecan veriyor.

Mustafa Aydın’ın küçük yaşlardan beri hem fotoğrafçılığa hem de astronomiye ilgisi var. Önce teleskopla keşfetmeye başladı gökyüzünü. Daha sonra “Fotoğraflarını da çekmeliyim” dedi ve astrofotoğrafçılığa adım attı. 6 yıldır ışık kirliliğinden uzak yerlerde çekim yapıyor.

[Andromeda Galaksisi. Çekim yeri: Beypazarı / Fotoğraf: Mustafa Aydın]

Aydın’ı en çok etkileyen fotoğrafı, ilk çektiği astrofotoğraf. Bize en yakın galaksi olan Andromeda’yı çeken Aydın, fotoğrafları çekip eve geldiğinde ve “istifleme” olarak adlandırılan işlemi yaptığında 1-2 saat boyunca heyecandan hiçbir şey yapamadığını söylüyor. Çektiği her fotoğraf onu daha çok heyecanlandırıyor.

Bir fotoğrafın ortaya çıkması günler sürüyor

Gördüğümüzde bizi etkileyen ve birkaç saniye içerisinde geçtiğimiz fotoğrafların arkasında günler süren bir emek var.

[Kalp ve Balık Başı Bulutsuları. Çekim yeri: Isparta Kızıldağ Milli Parkı / Fotoğraf: Mustafa Aydın]

Mustafa Aydın, bazen bir fotoğrafı elde etmek için 5 gece boyunca çekim yaptığını söylüyor.

“Astrofotoğraf çekmeden önce bir planlama aşaması var. Bu planlama aşamasında, bilgisayar üzerinde hava durumu, ayın ve diğer gökyüzü objelerinin durumu, çekmek istediğiniz objenin gökyüzündeki durumunu planlamış olmanız gerekiyor. Geniş bant ya da dar bant çekim yapacaksanız buna göre bir lokasyon belirlemelisiniz. Daha sonrasında, tripod, üzerindeki takip edici kundak, teleskop, fotoğraflayan kamera, takip edici kamera ve teleskop olmak üzere ekipmanları kurup bilgisayar bağlantılarını yapmak gerekiyor.”

[Neowise Kuyruklu Yıldızı. Çekim yeri: Eskişehir Dağküplü köyü / Fotoğraf: Mustafa Aydın]

“Gökyüzü gözümü alamadığım bir yer”

Hazırlık aşaması tamam, sıra çekimde. Aydın, ilk aşamada takip edici sistemin Kutup Yıldızı'na hizalanması gerektiğini anlatıyor. Böylece cihaz, dünyanın hareketini takip edebiliyor. Ardından çekilecek obje, kadraj içerisine alınıyor ve netlik ayarı yapılıyor. Diğer işlemler ise şöyle:

“Bu ayarlar yapıldığında ve tam karanlık oluştuğunda artık objenin fotoğraflarını çekmeye başlıyoruz. İlk önce birkaç tane deneme karesi alıyoruz. İstediğimiz pozlama süresini elde ettiğimizde, bütün gece çekebileceğimiz şekilde bilgisayarımızdan aralıklı çekim ayarlayabiliyoruz ve çekime bırakıyoruz makineyi. Bilgisayarımızın başında oturarak gece boyunca çekimi de takip ediyoruz. Çekim yaparken dikkat ettiğimiz şey, çektiğimiz objenin mümkün olduğunca çok fotoğrafını çekmek. Çünkü bu fotoğrafları daha sonra birleştirerek asıl son görüntüyü elde etmek üzere bütün gece boyunca, bazen birkaç gece üst üste çekim yapmak gerekiyor. Daha sonrasında her gecenin sonunda ya da içerisinde de olabilir, kalibrasyon karesi dediğimiz kareleri de çekmek gerekiyor. Bu işlemler bittikten sonra bir objenin fotoğrafını yeterince çektiğimizi düşünüyorsak, çektiğimiz fotoğraf karelerini kalibrasyon kareleriyle birleştirerek istifleme işlemini gerçekleştiriyoruz. İstifleme işlemi gerçekleştiğinde elimizde ham bir fotoğraf oluyor. Bu ham fotoğrafı yaklaşık birkaç saat süren bir işlem dizisinden daha geçiriyoruz. Buna da işleme diyoruz. Sonunda da o gördüğünüz fotoğraflar ortaya çıkmış oluyor.”

Aydın’ın fotoğrafları, bugüne kadar sosyal medyada pek çok ulusal ve uluslararası platformda günün, ayın fotoğrafları seçildi.

[Ay ve Kuzey Işıkları. Çekim yeri: Finlandiya / Fotoğraf: Mustafa Aydın]

Yakın zamanda ise, İngiliz Royal Museums Greenwich’in düzenlediği Yılın Astronomi Fotoğrafçısı Yarışması’nda Kuzey Işıkları Kategorisi'nde bir fotoğrafı sergilemeye layık görüldü.