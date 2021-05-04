İngiltere, Almanya, ABD, Fransa, İtalya, Japonya ve Kanada'nın yer aldığı G7 ülkelerinin dışişleri bakanları koronavirüs salgınından bu yana ilk kez yüz yüze toplantı için bir araya geldi.

Toplantıya Güney Kore, Hindistan, Avustralya, Güney Afrika'nın dışişleri bakanlarıyla, Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği (ASEAN) Dönem Başkanlığı'nı yürüten Brunei Sultanlığı ise misafir olarak davet edildi.

İngiltere'nin güneybatısındaki Cornwall kasabasında 11-13 Haziran tarihlerinde G7 Devlet Başkanları Zirvesi'ne hazırlık olarak da görülen toplantı, 2 gün sürecek.

Toplantıda iklim değişikliği, İran'la nükleer müzakereler, Suriye'de devam eden savaş, Myanmar'daki askeri darbe, Covid-19 salgını, Rusya ve Çin konularının görüşülmesi bekleniyor.