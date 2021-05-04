Haber Giriş: 4 Mayıs 2021 Salı 10:21Son Güncelleme: Kaynak: AA
G7 Dışişleri Bakanları Toplantısı başladı
Dünyanın sanayileşmiş 7 ülkesi ve Avrupa Birliğini (AB) bir araya getiren dışişleri bakanları düzeyindeki G7 toplantısı, dönem başkanı İngiltere’nin ev sahipliğinde başkent Londra'da başladı.
İngiltere, Almanya, ABD, Fransa, İtalya, Japonya ve Kanada'nın yer aldığı G7 ülkelerinin dışişleri bakanları koronavirüs salgınından bu yana ilk kez yüz yüze toplantı için bir araya geldi.
Toplantıya Güney Kore, Hindistan, Avustralya, Güney Afrika'nın dışişleri bakanlarıyla, Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği (ASEAN) Dönem Başkanlığı'nı yürüten Brunei Sultanlığı ise misafir olarak davet edildi.
İngiltere'nin güneybatısındaki Cornwall kasabasında 11-13 Haziran tarihlerinde G7 Devlet Başkanları Zirvesi'ne hazırlık olarak da görülen toplantı, 2 gün sürecek.
Toplantıda iklim değişikliği, İran'la nükleer müzakereler, Suriye'de devam eden savaş, Myanmar'daki askeri darbe, Covid-19 salgını, Rusya ve Çin konularının görüşülmesi bekleniyor.
Etiketler: Koronavirüs Avrupa Birliği İngiltere
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