İngiltere'de eski Muhafazakar Parti Milletvekili olan Michael Stephen, Britanya Kıbrıslı Türkler Derneğinin (BTCA) düzenlediği çevrim içi toplantıda, Kıbrıs sorununu değerlendirdi.

Rauf Denktaş'ın danışmanlığını da yapan Michael Stephen, Cenevre'de Birleşmiş Milletler (BM) öncülüğünde Kıbrıslı taraflar ve garantör ülkelerin de katılımıyla 5+1 formatında düzenlenen gayriresmi Kıbrıs konulu konferansta KKTC ve Türkiye'nin güvenebileceği kimsenin bulunmadığını savundu.

Kıbrıslı Türklerin 'soykırıma' uğradığını vurguladı

Stephen, milletvekili olduğu yıllarda Kıbrıs’taki Türk toplumu hakkında çalışmalar yürüttüğünü, o dönemlerde uluslararası toplumun Kıbrıslı Rumları ‘kurban’ olarak gördüğünü ancak kendisinin Kıbrıslı Türklerin ‘soykırıma’ maruz kaldığını çalışmalarında fark ettiğini söyledi.

"Rum politikacıların 1960’lı yıllardaki beklentileri devam ediyor"

1960'lı yıllardaki Rum politikacıların Kıbrıs'ta Rum hakimiyeti kurma veya Kıbrıs'ı Yunanistan'la birleştirme politikası yürüttüğünü, bugünkü Rum siyasetçilerinin de aynı hayallere sahip olduğunu anlatan Stephen, onların akıllarından bu fikri çıkarana kadar Kıbrıs'ta hem Kıbrıslı Türklerin hem Kıbrıslı Rumların kabullenebileceği bir çözümün mümkün olmadığını dile getirdi.

"Uluslararası aktörlerin Kıbrıs sorununda rolü var"

Stephen, uluslararası aktörlerin Kıbrıs sorununun bir parçası olduğunu, BM ve Avrupa Birliği'nin (AB) Rumları adanın egemen hükümeti olarak tanıyıp meşrulaştırdıklarını aktardı.

AB’nin hukuka aykırı davrandığına işaret eden Stephen, Rum kesiminin garantör ülkeler İngiltere, Türkiye ve Yunanistan'ın izni olmadan AB'ye katılamayacağını savunan hukukçuların bulunduğunu, Türkiye ve Kıbrıslı Türkler izin vermediği halde Kıbrıs'ın tek bir ülke olarak birliğe kabul edildiğini anlattı.

İngiliz politikacı, ülkesinin Kıbrıs Rum kesiminde ABD'nin de kullandığı askeri üslerini tehlikeye atmamak için KKTC'nin tanınmasına yönelik kararı alamadığını ifade etti.

“İngiltere hükümeti ve ABD, Kıbrıslı Türkleri umursamıyor”

Stephen, İngiltere'nin mevcut durumu korumaya, Kıbrıslı Türkleri iki devletli çözümden uzaklaştırmaya ve Annan Planı'nın başka bir versiyonunu kabul etmeleri için iknaya çalıştığını söyledi.

"İngiltere hükümeti ve ABD, Kıbrıslı Türkleri umursamıyor. Onlar için Kıbrıs yalnızca stratejik bir değer. İngiltere, adadaki üslerini korumak için insan haklarını ve yasal yükümlülüklerini gözden çıkarmaya ve onların yerine stratejik çıkarlarına odaklanmaya hazır."

"Ülkeler KKTC'yi tanımalı"

Çin gibi "güçlü" bir ülkenin KKTC’yi tanımasının etkisinin büyük olacağı görüşünü savunan Stephen, Bangladeş'in daha önce KKTC'yi tanıdığını ancak baskılar nedeniyle bu kararı geri çektiğini, çoğunluğu Müslüman olan birkaç ülkenin KKTC'yi tanımasıyla sorunun yönünün değişebileceğini vurguladı. Stephen, Türkiye'nin askeri ve bölgesel güç olma pozisyonunu bu noktada kullanması gerektiğine de değindi.