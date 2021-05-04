Meksika'nın başkenti Meksiko'daki Olivos Metro İstasyonu'nda demir yolunun bir kısmı çöktü.

Yetkililer, vagonların geçidin altında bulunan yoldaki araçların üstüne düştüğünü ifade etti.

Kazada şu ana kadar 23 kişi hayatını kaybetti; 49 kişi ise hastaneye kaldırıldı.

[Fotoğraf: Reuters]

Olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Üst geçidin çökme nedeni henüz açıklanmadı.

[Fotoğraf: Reuters]