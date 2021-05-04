Haber Giriş: 4 Mayıs 2021 Salı 13:28Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bakan Çavuşoğlu, Slovenya İslam Toplumu Başkanı Grabus ile görüştü
[Fotoğraf: AA]
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi ziyaret için bulunduğu Slovenya'da, İslam Toplumu Başkanı Müftü Nedzad Grabus ile görüştü.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, sosyal medya hesabından, İslam Toplumu Başkanı Müftü Nedzad Grabus ile görüştüğünü duyurdu.
Çavuşoğlu, "Lübliyana’daki ilk caminin inşası ve İslam Kültür Merkezi'nin hizmete girmesi nedeniyle tebriklerimizi ilettik" sözlerini kullandı.
Çavuşoğlu, görevinden ayrılacak Müftü Grabus'a, liderliği ve hizmetleri için teşekkür ettiğini aktardı.
Mübarek Ramazan’da #Slovenya İslam Toplumu Başkanı Müftü Nejad Grabus’la görüştük.— Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) May 4, 2021
-Lübliyana’daki ilk caminin inşası ve İslam Kültür Merkezinin hizmete girmesi nedeniyle tebriklerimizi ilettik.
-Görevinden ayrılacak Müftü Grabus'a liderliği ve hizmetleri için teşekkür ediyorum. pic.twitter.com/DIUBDcX0Ie
Etiketler: Dışişleri Bakanlığı Mevlüt Çavuşoğlu
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