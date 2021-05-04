Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, sosyal medya hesabından, İslam Toplumu Başkanı Müftü Nedzad Grabus ile görüştüğünü duyurdu.

Çavuşoğlu, "Lübliyana’daki ilk caminin inşası ve İslam Kültür Merkezi'nin hizmete girmesi nedeniyle tebriklerimizi ilettik" sözlerini kullandı.

Çavuşoğlu, görevinden ayrılacak Müftü Grabus'a, liderliği ve hizmetleri için teşekkür ettiğini aktardı.