Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal ve beraberindeki heyetin bu hafta Mısır’a gitmesi bekleniyor.

Tüm gözler Sedat Önal’ın temaslarında olacak. İki ülke ilişkilerinin normalleşmesi için atılacak adımlar o görüşmede ele alınacak.

-Doğu Akdeniz diplomasisi hızlandı

-Türk diplomatlar Mısır'a gidiyor



Anadolu Ajansı Haber Akademisi Direktörü Bora Bayraktar, gündeme dair merak edilenleri @trthaber'de değerlendirdi. pic.twitter.com/dzrE1K3KjV — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) May 4, 2021

Taraflar beklentilerini ilk ağızdan birbirlerine iletecek. Ayrıca Bakan düzeyinde yüz yüze görüşme için takvim de belirlenecek.

Mısır ile hangi adımlar atılacak?

Görüşmelerden sonraki adım karşılıklı büyükelçi ataması olacak. İlişkiler normalleşirse iki ülke arasında bir deniz yetki anlaşması imzalanması da gündeme gelebilecek.

Mısır şu ana kadar başka ülkelerle de deniz yetki anlaşmalarına imza attı. Ancak o anlaşmalarda Türkiye’nin ilan ettiği sınırlarını dikkate aldı.

Meclis'ten de heyet gidecek

İlişkiler normalleşirse karşılıklı ticaretin artırılmasına yönelik adımlar da atılacak.

Meclis'te de Mısır'la yeni dönem için kapı aralandı. Mısır Temsilciler Meclisi ile Türkiye Büyük Millet Meclisi arasında Parlamentolar Arası Dostluk Grubu kuruldu.

Mısır'a bu ay içinde Meclis'ten de bir heyet gidecek.