Çalışma izni belgesi alanlarla ilgili açıklama İçişleri Bakanlığından geldi.

Bakanlık bilgilendirmesi şöyle:

"Tam kapanma sürecinde muafiyet kapsamında olan sektör çalışanlarına yönelik şu ana kadar e-Devlet üzerinden İçişleri Bakanlığı e-başvuru sisteminden 7 milyon 30 bin 446 'çalışma izni muafiyet belgesi' düzenlenmiştir.

Muafiyet kapsamında olduğu halde sistemsel yoğunluk nedeniyle e-başvuru sisteminden çalışma izni muafiyet belgesi alınamadığı durumlarda, işveren ve çalışanların taahhütlerinin ve imzalarının bulunduğu, manuel doldurulan çalışma izni muafiyet formları, 7 Mayıs Cuma günü saat 24.00'e kadar geçerli olacak.

Tam kapanma sürecinde, muafiyet kapsamında olmadığı halde çalışma izni belgesi düzenleyenlere ve diğer tedbirlere yönelik denetimlere, ülke genelinde 9 bin 572 uygulama noktasında, 99 bin 160 personelle devam ediliyor."