Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Sergi Salonu'nda, Devlet Korumasından Yararlanmış Gençlerin Kamu Kurumlarına Yerleştirilmesi Kura Töreni düzenlendi.

Törende, devlet korumasından yararlanan gençlerden lise öğrencileri İbrahim Olgun ve Nazife Fatma Güneş ile devlet korunmasından yararlanarak öğretmen olan Ayşe Atam, mini konser verdi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, seyahatlerinde halk müziği dinlediğini, türkülerin hikayelerini öğrenmeyi sevdiğini belirterek, Olgun, Güneş ve Atam'dan, programda söyledikleri türkü ve şarkıları kaydedip kendisine ulaştırmalarını istedi.

"Gençlerimizin özel sektöre istihdamını artırmak için teşvikler veriyoruz"

Yanık, bakanlığın hizmetlerinden yararlanan her genç ile aralarındaki bağın, çalışma hayatında görev almaya başladıktan sonra da kopmadığını ifade etti.

Koruma ve bakım altındaki çocuklara yönelik faaliyetlere değinen Yanık, "Bugüne kadar devlet koruması altında yetişmiş 56 bin 726 gencimiz kamuda istihdam edildi. Ayrıca gençlerimizin özel sektöre istihdamını artırmak için de teşvikler veriyoruz. Bu amaçla, 2018'de SGK primlerinin tamamını işe giriş tarihinden 5 yıl süreyle devlet olarak biz karşılamaya başladık. Uygulama ile bugüne kadar 7 bin 380 gencimizin özel sektörde istihdamını sağlamış olduk" diye konuştu.

Bakan Derya Yanık, gençleri iyi bir geleceğe hazırlamak için çalıştıklarını ve kamuya yaptıkları atamaların da bunun önemli bir göstergesi olduğunun altını çizerek, şöyle devam etti:

"Bugün atama törenimiz ile devlet korumasından yararlanmış 985 gencimizi kamuya yerleştirmenin mutluluğunu birlikte yaşıyoruz. Bugünün, hayatınızda hayırlı ve güzel bir başlangıç olarak yer almasını temenni ediyorum. Bugünden sonra hatırladığınız ve yaşadığınız her şeyin size huzur, mutluluk, güven getirmesini temenni ediyorum. Çalışma hayatınızla ilgili sorunlar yaşamamanız için, herhangi bir sıkıntıyla karşılaştığınızda onların çözümünde yardımcı olabilmek için yanınızda olmaya, sizi her zaman, her türlü ihtiyaç duyduğunuz zamanda desteklemeye devam edeceğiz."

Ataması yapılan eczacı Karakurt duygularını dile getirdi

Törende konuşan, ataması yapılan gençlerden Zümra Karakurt, Bakanlığın sunduğu sosyal hizmet modellerinden yararlanırken başarılı olmayı ve çalışmayı kendine en büyük hedef haline getirdiğini söyledi.

Bu sayede yurt dışındaki eğitim faaliyetlerinden de yararlandığını aktaran Karakurt, İstanbul Medipol Üniversitesi Eczacılık Fakültesini tam burslu olarak kazandığını ve mezun olduğunu aktardı.

Çift anadal programı çerçevesinde de siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler bölümünü okumaya devam ettiğini anlatan Karakurt, "Bu başarının arkasında gerçekten yüzlerce, binlerce insan var. Ben küçük bir kız olarak başladığım yolculuğa eczacı olarak devam edebiliyorsam, koruma ve bakım altında olan çocukların ilgi, destek, sevgi ve emekle neler başarabileceğini bugün burada bir kere daha görmüş olduk" dedi.

Konuşmaların ardından, Bakan Yanık ile hak sahibi gençler, atama kurası için butona birlikte bastı. Devlet korumasında yetişen 985 gencin kamu kurum ve kuruluşlarına ataması gerçekleştirildi.

Kura sonrası ataması yapılan gençlerin isimleri ve görev yapacakları yerler ekrana yansıtılırken, Bakan Yanık ve gençler de atama sonuçlarını takip etti.