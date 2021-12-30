Haber Giriş: 30 Aralık 2021 Perşembe 17:07Son Güncelleme: Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk-İş heyetini kabul etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay başkanlığındaki heyeti kabul etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ve Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay başkanlığındaki heyetle görüşmesi basına kapalı olarak Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşti.
Kabulde Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun da hazır bulundu.
Etiketler: Cumhurbaşkanlığı Recep Tayyip Erdoğan Vedat Bilgin
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