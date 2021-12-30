Haber Giriş: 30 Aralık 2021 Perşembe 16:31Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
2022 'Kamu Personeli Eğitim Atılım Yılı' ilan edildi
[Fotoğraf: AA]
Kamu personelinin niteliğinin arttırılması için eğitim faaliyetleri yoğun bir şekilde devam ediyor. Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi, 2022'nin “Kamu Personeli Eğitim Atılım Yılı” ilan edildiğini duyurdu.
Ofisten yapılan açıklamada, önümüzdeki yıl için konulan hedef doğrultusunda mevcut çalışmalara dikkat çekildi.
Uzaktan Eğitim Kapısı uygulamasına 420 kamu kurumundan 3 milyon 730 bin kamu personelinin dahil edildiği açıklandı.
7 milyar 800 milyon liralık tasarruf
Çevirim içi platformlarda düzenlenen eğitimlerin izlenme sayısının 11 milyon 800 bini geçtiği ifade edildi.
Sadece 2021'de bu yöntemle 7 milyar 800 milyon lira tasarruf yapıldığına dikkat çekildi.
Ofisten yapılan açıklamada mevcut çalışmalara yenilerinin ekleneceği vurgulandı;
2022'nin “Kamu Personeli Eğitim Atılım Yılı” ilan edildiği açıklandı.
Etiketler: Kamu Personel Cumhurbaşkanlığı
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