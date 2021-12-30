Milli Eğitim Bakanlığının internet sitesinden yapılan duyuruya göre, kadrolu öğretmenlerin alan değişikliği takvimi yayımlandı.

Buna göre, ön başvuruların sistem üzerinden alınması ve onay süreci 7-11 Şubat 2022'de gerçekleştirilecek.

Tercih başvurularının alınması ve eğitim kurumu müdürlüklerince onaylanması 21-25 Şubat'ta yapılacak.

Atamalar 1 Mart'ta, görevden ayrılma ve yeni görev yerine başlama işlemleri ise 17 Haziran itibarıyla gerçekleştirilecek.