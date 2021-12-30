Haber Giriş: 30 Aralık 2021 Perşembe 14:52Son Güncelleme: Kaynak: AA
MEB'de alan değişikliği başvuruları 7-11 Şubat arasında yapılacak
[Fotoğraf: AA]
Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı eğitim kurumlarında kadrolu öğretmen olarak görev yapanların alan değişikliği için başvuruları, 7-11 Şubat arasında alınacak.
Milli Eğitim Bakanlığının internet sitesinden yapılan duyuruya göre, kadrolu öğretmenlerin alan değişikliği takvimi yayımlandı.
Buna göre, ön başvuruların sistem üzerinden alınması ve onay süreci 7-11 Şubat 2022'de gerçekleştirilecek.
Tercih başvurularının alınması ve eğitim kurumu müdürlüklerince onaylanması 21-25 Şubat'ta yapılacak.
Atamalar 1 Mart'ta, görevden ayrılma ve yeni görev yerine başlama işlemleri ise 17 Haziran itibarıyla gerçekleştirilecek.
Etiketler: Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Eğitim
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