Kosova’da başkent Priştine’deki temaslarının ardından Prizren’e geçerek Kosova Türk Temsil Heyet Başkanlığında denetleme ve incelemelerde bulundu.

Sultan Murat Kışlası’na gelişinde tören mangasını selamlayan Akar, faaliyetlere ilişkin brifing aldı. Akar daha sonra kışladaki Mehmetçik ile bir araya geldi.

MİLLÎ SAVUNMA BAKANI HULUSİ AKAR: “Balkanlardaki, özellikle de dost ve kardeş Bosna Hersek ve Kosova’daki gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Buradaki kardeşlerimizin, dostlarımızın rahatı, huzuru ve güvenliği bizi sevindiriyor, aksi hâlde ise üzülüyoruz.”#MSB #HulusiAkar pic.twitter.com/QqT9KJ9BDD — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) December 29, 2021

"Kosovalıların haklı davasında yanlarında olmaya devam edeceğiz"

Türk Silahlı Kuvvetlerinin, dost ve kardeş Kosova’da çok önemli görevleri yerine getirdiğini belirten Akar, “Bizim Kosova ile ortak değerlerimiz, tarihi geçmişimiz var. Buradaki insanlara karşı sorumluluklarımız var. Kosovalıların haklı davasında yanlarında olmaya devam edeceğiz.

Elimizden geldiğince onların buradaki hayatlarını kolaylaştırmak için, savunma ve güvenlik konularında onlara katkı sağlamak için buradayız” ifadelerini kullandı.

Kosova’nın geçmişinde yaşananları anımsatan Akar, şunları söyledi:

“Balkanlardaki, özellikle de dost ve kardeş Bosna Hersek ve Kosova’daki gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Buradaki kardeşlerimizin, dostlarımızın rahatı, huzuru ve güvenliği bizi sevindiriyor aksi halde ise üzülüyoruz.

Bu ilgimizi sürdürürken elimizden gelen bazı katkıları da sağlamak durumundayız. Kosovalı kardeşlerimizin NATO ve Avrupa, Atlantik kurumları ile entegrasyonu konularında da elimizden gelen katkıyı bugüne kadar sağladık, bundan sonra da sağlamaya devam edeceğiz.”