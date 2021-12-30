Bakan Özer, Milli Eğitim Bakanlığı'nın eğitime dair tüm paydaşlarıyla sürekli görüşme halinde olduğunu ve 1-3 Aralık'ta her kesimi kuşatan çok büyük katılımlı 20. Milli Eğitim Şurası'nı düzenlediklerini hatırlattı.

TBMM Eğitim Komisyonu üyelerinin tamamını Şura'ya davet ettiklerini hatırlatan Özer CHP'nin ise katılmadığına işaret etti:

"Emrivaki görüşme talebini karşılamamızı beklemesin"

"CHP davetimize icabet etmedi. 1 Ekim'de Meclisimiz açıldıktan hemen sonra 14 Ekim'de yine Meclisimizin Eğitim Komisyonunun tüm üyelerini Bakanlığımıza davet ettik. Davetimize icabet etmeyen tek parti yine CHP oldu. Dolayısıyla Bakanlığımızın kapıları herkese her kesime her zaman açıktır. Ancak kamuoyunu yanlış yönlendirerek, maksadını aşan emrivaki bir şekilde yapılacak herhangi bir görüşme talebini de karşılamamız beklenmesin."

"İtham ettiği Danıştay kararını açıklasın"

Milli Eğitim Bakanlığı bugün yaptığı yazılı açıklamasında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun “Danıştay'ın kararına uymuyorlar" iddiasına yanıt verilmişti.



Bu ifade ile kamuoyunu yanlış yönlendirildiğine dikkat çekilmişti:

“Söz konusu ifadede atıfta bulunulduğu gibi bir Danıştay kararı yoktur. Milli Eğitim Bakanlığı, hukuk devleti ilkesine sıkı sıkıya bağlıdır. Sayın Kılıçdaroğlu’nu Milli Eğitim Bakanlığımızı uymamakla itham ettiği söz konusu Danıştay kararını açıklamaya davet ediyoruz.”