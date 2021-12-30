Haber Giriş: 30 Aralık 2021 Perşembe 15:10Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
FETÖ'nün Meksika sorumlusu Karaca hakkında 22,5 yıla kadar hapis istendi
[Fotoğraf: AA]
FETÖ'nün "Meksika sorumlusu" olduğu belirtilen Osman Karaca'nın yargılandığı davada mütalaa açıklandı. Savcı, Karaca'nın 22,5 yıla kadar hapsini istedi.
Fetullahçı Terör Örgütü’nün Meksika sorumlusu olduğu belirtilen Osman Karaca, Milli İstihbarat Teşkilatı'nın 2019'daki operasyonuyla Kamboçya'da yakalanarak Türkiye'ye getirilmişti.
Hakkında, “Silahlı terör örgütü yöneticiliği” ve “uluslararası casusluk” suçlamalarıyla açılan davanın görülmesine devam edildi.
22,5 yıla kadar hapsi talep edildi
İstanbul 29. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmada, savcı mütalaasını sundu. Osman Karaca’nın “Silahlı terör örgütü yöneticiliğinden” 22,5 yıla kadar hapsi talep edildi.
Mahkeme heyeti, Karaca'nın tutukluluğunun devamı yönünde karar vererek duruşmayı erteledi.
Etiketler: FETÖ Terörle Mücadele
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