Bakan Fidan, bölgedeki son gelişmelere ilişkin telefon görüşmeleri yaptı

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, Bakan Fidan, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Al Sani, Yunanistan Dışişleri Bakanı Yerapetritis ve IKBY Başkanı Barzani ile görüşmelerinde bölgedeki son gelişmeleri ele aldı.