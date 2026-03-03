Çok Bulutlu 11.4ºC Ankara
Gündem
AA 03.03.2026 16:00

Bakan Fidan, bölgedeki son gelişmelere ilişkin telefon görüşmeleri yaptı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgos Yerapetritis ile Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani ile telefonda görüşme yaptı.

Bakan Fidan, bölgedeki son gelişmelere ilişkin telefon görüşmeleri yaptı

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, Bakan Fidan, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Al Sani, Yunanistan Dışişleri Bakanı Yerapetritis ve IKBY Başkanı Barzani ile görüşmelerinde bölgedeki son gelişmeleri ele aldı.

ETİKETLER
Hakan Fidan
