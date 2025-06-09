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Gündem
TRT Haber 09.06.2025 18:01

Devlet Bahçeli'den Zeyrek için taziye mesajı

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek hayatını kaybetti. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Zeyrek için taziye mesajı yayımladı.

Devlet Bahçeli'den Zeyrek için taziye mesajı

Evinde elektrik akımına kapılan ve hastanede yoğun bakıma alınan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek hayatını kaybetti.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Zeyrek için başsağlığı mesajı yayımladı.

"Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ferdi Zeyrek beyefendinin evinde geçirmiş olduğu talihsiz kaza sonucu hastanede tedavi altında verdiği yaşam mücadelesini kaybettiğini üzülerek öğrenmiş bulunmaktayım.

Ailesine, sevenlerine ve Cumhuriyet Halk Partisi camiasına baş sağlığı dileklerimi iletiyor, sabırlar diliyorum.

Merhum Belediye Başkanı’nın mekanı cennet ruhu şad olsun. "

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