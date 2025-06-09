Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek hayatını kaybetti

Evinde elektrik akımına kapılan ve hastanede yoğun bakıma alınan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'ten kötü haber geldi.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, bir süredir tedavi gören Zeyrek'in, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiğini belirtti.

Memişoğlu, Zeyrek'e Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve sevenlerine baş sağlığı diledi.

3 ila 5 dakika boyunca kaçak akıma maruz kalmış

Olayın ardından Manisa Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, il emniyet müdürlüğü olay yeri inceleme ekipleri ve savcılık tarafından Zeyrek'in evinde detaylı inceleme yapılmıştı. Soruşturma çerçevesinde olay yerine ilk ulaşan itfaiye ve sağlık personelinin yanı sıra Zeyrek'in komşuları da dahil olmak üzere 20'den fazla kişi tanık sıfatıyla dinlenmişti.

Ferdi Zeyrek'in elektrik akımına kapıldığı havuz makine dairesinde yapılan ilk incelemede 68 ila 80 volt büyüklüğünde kaçak akım tespit edilmişti.

Zeyrek'in 3 ila 5 dakika boyunca hayati risk oluşturan bu kaçak akıma maruz kaldığı değerlendiriliyor. Elektrik çarpmasının, koruma cihazlarının aşırı neme bağlı çalışmamasından kaynaklandığı belirlendi.