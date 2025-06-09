Açık 32.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
TRT Haber 09.06.2025 15:54

Dışişleri kaynakları: Madleen'in akşam saatlerinde karaya ulaşması bekleniyor

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "İsrail güçlerince alıkonulan Madleen adlı geminin akşam saatlerinde karaya ulaşması beklenmektedir. Vatandaşlarımıza her türlü konsüler destek sağlanmakta olup gemiden iner inmez kendileriyle görüşmek ve serbest bırakılmalarını sağlamak için gerekli girişimler yapılmıştır" denildi.

Dışişleri kaynakları: Madleen'in akşam saatlerinde karaya ulaşması bekleniyor

Bakanlık kaynalarınca yapılan açıklamada, soykırımcı İsrail güçlerince alıkonulan Madleen adlı geminin akşam saatlerinde karaya ulaşması beklendiği belirtildi.

Gemide vatandaşı bulunan diğer ülkelerle de temas halinde oldukları bilgisini paylaşan kaynaklar, Türk vatandaşlarının ailelerinin süreçle alakalı düzenli olarak bilgilendirildiğini kaydetti.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İsrail güçlerince alıkonulan Madleen adlı geminin akşam saatlerinde karaya ulaşması beklenmektedir. Gemiden iner inmez kendileriyle görüşmek ve serbest bırakılmalarını sağlamak için gerekli girişimler yapıldı. Gemide vatandaşı bulunan diğer ülkelerle de temas halindeyiz.

"2 vatandaşımız için girişimlerimiz sürüyor"

Vatandaşlarımıza her türlü konsüler destek sağlanmakta olup gemiden iner inmez kendileriyle görüşmek ve serbest bırakılmalarını sağlamak için gerekli girişimler yapılmıştır.

Gemide vatandaşı bulunan diğer ülkelerle de temas halindeyiz.

Süreçle ilgili olarak vatandaşlarımızın aileleri düzenli olarak bilgilendirilmektedir.".

Gemide 12 kişi bulunuyor

"Özgürlük Filosu Koalisyonu (FFC)" adlı sivil toplum kuruluşunun, Gazze'ye yönelik ablukayı kırıp bölgeye yardım götürme amacıyla düzenlediği son misyon çerçevesinde 18 metrelik yelkenli, 1 Haziran'da İtalya'nın Katanya kentindeki San Giovanni Li Cuti Limanı'ndan Gazze için yola çıkmıştı.

Madleen gemisindeki aktivistler, İsrail ordusunun müdahale etmesi durumunda barışçıl tutumlarını sürdüreceklerini ve direniş göstermeyeceklerini duyurmuştu.

İsrail ordusu, Gazze'ye yönelik ablukayı kırmayı amaçlayan Madleen gemisine müdahale etmişti.

Gemide Avrupa Parlamentosunun (AP) Fransız üyesi Rima Hassan ve Almanya vatandaşı FFC Basın Koordinatörü Yasemin Acar'ın yanı sıra Türkiye'den Hüseyin Şuayb Ordu, Brezilya'dan Thiago Avila, İspanya'dan Sergio Toribio, Hollanda'dan Marco van Rennes, Fransa'dan Baptiste Andre, Reva Viard, Pascal Maurieras ve Yanis Mhamdi, İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg ve gazeteci Omar Faiad olmak üzere 12 kişi bulunuyor.

ETİKETLER
İsrail'in Gazze Soykırımı Son Dakika Gemi
Sıradaki Haber
Türk Kızılay'dan 23 ülkede 3 milyondan fazla kişiye kurban yardımı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
17:02
Nijer'de yardım dağıtan iki Türk gönüllü trafik kazasında hayatını kaybetti
16:27
Soykırımcı İsrail'in Gazze'ye saldırılarında son 24 saatte 47 kişi hayatını kaybetti
16:23
Rusya ile Ukrayna arasında 25 yaş altı savaş esirleri takasının ilk aşaması yapıldı
16:00
Kamu işçisinin gözü hükümetin zam teklifinde
15:54
Kosova'da 4 aydır hükümet kurulamadı
15:33
Havalimanlarında bayram tatili dönüş yoğunluğu
Bolu Gölcük Tabiat Parkı, bayram tatilinin son gününde misafirlerini ağırladı
Bolu Gölcük Tabiat Parkı, bayram tatilinin son gününde misafirlerini ağırladı
FOTO FOKUS
Şehit öğretmen Şenay Aybüke Yalçın'ın vefatının 8. yılı
Şehit öğretmen Şenay Aybüke Yalçın'ın vefatının 8. yılı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ