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Gündem
TRT Haber 09.06.2025 13:34

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: İsrail'in Madleen'e müdahalesini lanetliyoruz

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, "İsrail'in uluslararası sularda Madleen'e müdahalesini lanetliyoruz. Netanyahu yönetimi, uluslararası toplumdan gerekli karşılığı görmelidir" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: İsrail'in Madleen'e müdahalesini lanetliyoruz

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, soykırımcı İsrail'in, Gazze'ye insani yardım taşıyan Madleen gemisine müdahale etmesine sosyal medya hesabından tepki gösterdi.

Yılmaz, kalıcı çözüm için somut adımlar atılmasının önemine vurgu yaparak şunları kaydetti:

"İsrail’in uluslararası sularda “Madleen” adlı gemiye dönük müdahalesini lanetliyoruz.

İnsani değerleri ve hukuku yok sayan, insani yardımları engelleyerek suçlarına yeni suçlar ekleyen Netanyahu yönetimi, uluslararası toplumdan gerekli karşılığı görmelidir.

"Mazlum Filistin halkının yanında olmaya devam edeceğiz"

Bir an önce ateşkesin sağlanmasını, insani yardımların Gazze’ye kesintisiz ulaşmasını ve iki devletli kalıcı çözüm için somut adımlar atılmasını bekliyoruz.

Türkiye Cumhuriyeti olarak her alanda mazlum Filistin halklının yanında olmaya devam edeceğiz.

Tarihi bir direniş sergileyen Filistin halkı ve insani değerler er geç kazanacaktır. İsrail yönetiminin zulüm ve soykırım politikaları insanlık ittifakı karşısında kaybetmeye mahkumdur".

ETİKETLER
Cevdet Yılmaz İsrail'in Gazze Soykırımı Netanyahu Soykırım
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