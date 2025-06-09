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Gündem
TRT Haber 09.06.2025 17:53

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeyrek için taziye mesajları

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek hayatını kaybetti. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik Zeyrek için başsağlığı mesajı yayımladı.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeyrek için taziye mesajları
[Fotograf: AA]

Evinde elektrik akımına kapılan ve hastanede yoğun bakıma alınan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek hayatını kaybetti.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmus CHP Genel Başkanı Özgür Özel’i telefonla arayarak, hayatını kaybeden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek için başsağlığı dileklerini iletti. 

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, sosyal medya hesabından da Zeyrek için başsağlığı mesajı yayımladı:

"Geçirdiği kaza sonucu hayatını kaybeden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’e Allah’tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyorum."

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, CHP teşkilatına başsağlığı diledi:

"Elim bir kaza sonucu hayatını kaybeden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ferdi Zeyrek’e Allah’tan rahmet; ailesine, Manisalı hemşehrilerimize ve CHP teşkilatına başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet olsun."

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik de sosyal medya hesabından başsağlığı mesajı paylaştı:

"Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'i kaybettik. Allah’tan rahmet diliyoruz.

Başta kıymetli ailesi olmak üzere, sevenlerine, CHP camiasına, siyaset hayatımıza ve tüm vatandaşlarımıza başsağlığı diliyoruz. "

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeyrek hayatını kaybetti

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, elektrik akımına kapılan ve kaldırıldığı hastanede bir süredir tedavi gören Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybettiğini açıkladı.

Memişoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Yaşadığı kaza sonucu kaldırıldığı hastanede bir süredir tedavi gören Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmiştir. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz."

Yunusemre ilçesindeki evinde 6 Haziran akşamı elektrik akımına kapılan Zeyrek, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'nde tedavi altına alınmıştı.

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