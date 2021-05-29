Devlet Bahçeli, açıklamalarını sosyal medya hesabından yaptı.

İstanbul'un fethinin 568'inci yıl dönümünü kutlayan Bahçeli, fethin yankılarının hala devam ettiğini söyledi.

İstanbul'un fethine tahammülü olmayan zihniyete seslendi

Bahçeli, “İstanbul’un fethinin yankıları hala devam etmektedir. Görülüyor ki, fethimizin onuruna fetretin ve nefretin zehrini bulaştırmak isteyenler oldukça faaldir. Bizans’ın köhneliğini rehber ve pusula yapanlar 568 yıldır girdikleri şizofren nöbetinde kabuslarla kıvranmaktadır” ifadelerini kullandı.

Ortaçağ alışkanlıklarından kurtulamayan, ilkel dürtülerinden arınamayan, ilkesiz ve iradesiz eğilimlerinden uzaklaşamayan iç ve dış odakların İstanbul’un fethine karşı tahammülsüzlükleri hiç kuşkusuz tedavisi imkansız klinik bir vaka, hatta bir zillet hastalığıdır. — Devlet Bahçeli (@dbdevletbahceli) May 29, 2021

Bahçeli, "Dünyanın en büyük Türk kenti maalesef ehil olmayan ve neye hizmet ettiği meçhul bulunan tehlikeli bir zihniyetin tasallutu altındadır" dedi.

"İstanbul’suz Türk-İslam alemi yalnız ve yuvasızdır"

Mesajında “İstanbul, fethimizin düşmeyecek şehri, büyük Hakanımız Fatih’in dev emanetidir. Konstantinopolis sayfası şehit kanıyla mühürlenip kapatılalı 568 yıl olmuştur. Bu sayfayı tekrar açmaya heveslenmek tasfiye ve telini vatan evlatları için mecburi olan köksüz Bizans komplosudur” sözlerine yer verdi.

Bizans devleti tarihten silinmiş olsa da kokuşmuş hayaleti, zulmet hedefleri dolaşımdadır. İstanbul Türk-İslam medeniyetinin yüz akı, boğazın iki yanına tutunmuş incisi ve Türk milletinin iftiharıdır. İstanbul’suz Türkiye yetim, İstanbul’suz Türk-İslam alemi yalnız ve yuvasızdır. — Devlet Bahçeli (@dbdevletbahceli) May 29, 2021

'Fatih Sultan Mehmet Han'ın emaneti' vurgusu

Kifayetsiz muhterislerin fetih mirasını ileriye taşıyamayacak kadar takatsiz olduğunu söyleyen MHP Lideri, İstanbul'un Fatih Sultan Mehmet Han'ın emaneti olduğunu vurgulayarak fethin 468'inci yılını kutladı.

Efendimizin övgüsüne mazhar olmuş güzel komutanları, kutlu hünkarımız Fatih Sultan Mehmet Han’ı, manevi önderlerimizi, fethe memur edilmiş kahraman neferlerimizi rahmetle, minnetle, şükranla yad ediyorum. İstanbul Türk milletinin has bahçesi, coğrafyaların bayraktarıdır. — Devlet Bahçeli (@dbdevletbahceli) May 29, 2021

Taksim Camii ve Çamlıca Kulesi'nin açılışını tebrik etti

Bahçeli, dün açılışı yapılan Taksim Camii ile bugün açılan Çamlıca Kulesi'nin de hayırlı olmasını diledi.