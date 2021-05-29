Devlet Bahçeli: İstanbul büyük Hakanımız Fatih'in emanetidir
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İstanbul'un fethinin 568'inci yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı. "İstanbul, fethimizin düşmeyecek şehri, büyük Hakanımız Fatih'in emanetidir" dedi.
Devlet Bahçeli, açıklamalarını sosyal medya hesabından yaptı.
İstanbul'un fethinin 568'inci yıl dönümünü kutlayan Bahçeli, fethin yankılarının hala devam ettiğini söyledi.
İstanbul'un fethine tahammülü olmayan zihniyete seslendi
Bahçeli, “İstanbul’un fethinin yankıları hala devam etmektedir. Görülüyor ki, fethimizin onuruna fetretin ve nefretin zehrini bulaştırmak isteyenler oldukça faaldir. Bizans’ın köhneliğini rehber ve pusula yapanlar 568 yıldır girdikleri şizofren nöbetinde kabuslarla kıvranmaktadır” ifadelerini kullandı.
Ortaçağ alışkanlıklarından kurtulamayan, ilkel dürtülerinden arınamayan, ilkesiz ve iradesiz eğilimlerinden uzaklaşamayan iç ve dış odakların İstanbul’un fethine karşı tahammülsüzlükleri hiç kuşkusuz tedavisi imkansız klinik bir vaka, hatta bir zillet hastalığıdır.— Devlet Bahçeli (@dbdevletbahceli) May 29, 2021
Bahçeli, "Dünyanın en büyük Türk kenti maalesef ehil olmayan ve neye hizmet ettiği meçhul bulunan tehlikeli bir zihniyetin tasallutu altındadır" dedi.
"İstanbul’suz Türk-İslam alemi yalnız ve yuvasızdır"
Mesajında “İstanbul, fethimizin düşmeyecek şehri, büyük Hakanımız Fatih’in dev emanetidir. Konstantinopolis sayfası şehit kanıyla mühürlenip kapatılalı 568 yıl olmuştur. Bu sayfayı tekrar açmaya heveslenmek tasfiye ve telini vatan evlatları için mecburi olan köksüz Bizans komplosudur” sözlerine yer verdi.
Bizans devleti tarihten silinmiş olsa da kokuşmuş hayaleti, zulmet hedefleri dolaşımdadır. İstanbul Türk-İslam medeniyetinin yüz akı, boğazın iki yanına tutunmuş incisi ve Türk milletinin iftiharıdır. İstanbul’suz Türkiye yetim, İstanbul’suz Türk-İslam alemi yalnız ve yuvasızdır.— Devlet Bahçeli (@dbdevletbahceli) May 29, 2021
'Fatih Sultan Mehmet Han'ın emaneti' vurgusu
Kifayetsiz muhterislerin fetih mirasını ileriye taşıyamayacak kadar takatsiz olduğunu söyleyen MHP Lideri, İstanbul'un Fatih Sultan Mehmet Han'ın emaneti olduğunu vurgulayarak fethin 468'inci yılını kutladı.
Efendimizin övgüsüne mazhar olmuş güzel komutanları, kutlu hünkarımız Fatih Sultan Mehmet Han’ı, manevi önderlerimizi, fethe memur edilmiş kahraman neferlerimizi rahmetle, minnetle, şükranla yad ediyorum. İstanbul Türk milletinin has bahçesi, coğrafyaların bayraktarıdır.— Devlet Bahçeli (@dbdevletbahceli) May 29, 2021
Taksim Camii ve Çamlıca Kulesi'nin açılışını tebrik etti
Bahçeli, dün açılışı yapılan Taksim Camii ile bugün açılan Çamlıca Kulesi'nin de hayırlı olmasını diledi.
Bu vesileyle Çamlıca Kulesi’yle birlikte Taksim Camii’nin yapımında ve hizmete açılmasında emeği geçen başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere herkese teşekkür ediyor şükranlarımı sunuyorum. Fethimizin 568’inci yıl dönümü kutlu olsun diyorum.— Devlet Bahçeli (@dbdevletbahceli) May 29, 2021
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