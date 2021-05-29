İbrahim Kalın ve ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Sherman görüştü
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın ve ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Sherman görüştü. İkilinin görüşmesinde, bölgesel konular, terörle mücadele, İsrail'in saldırıları ve Türkiye-ABD arasındaki konular kapsamlıca ele alındı.
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Wendy Sherman arasındaki görüşme, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisinde gerçekleşti.
NATO Zirvesi’nin gündemi ve zirve marjında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Joe Biden arasında gerçekleşecek olan görüşmenin konuları değerlendirildi.
Bölgesel konular değerlendirildi
Görüşmede Afganistan, Suriye, Libya, Yukarı Karabağ ve Ukrayna gibi bölgesel meselelerde barış ve istikrarın sağlanması için ortak çalışmaya devam edilmesi gerektiği konusunda mutabık kalındı.
İsrail'in saldırıları ele alındı
Filistin’de ateşkesin sağlanmasından duyulan memnuniyet dile getirilirken, İsrail’in saldırgan tutumundan vazgeçmesi konusunda baskı yapılması ve iki devletli çözüm çerçevesinde kalıcı barış için somut adımlar atılmasının gereğinin altı çizildi.
Terörle mücadele
Türkiye’nin ulusal güvenlik endişelerinin hatırlatıldığı görüşmede PYD ve FETÖ konusundaki beklentiler ABD tarafına iletildi. Görüş ayrılıklarına rağmen ilişkilerimizin stratejik bir anlayışla ve pozitif gündemle ilerletilmesinin önemine değinildi.
İkili ilişkiler
Türkiye-ABD ilişkilerinin karşılıklı güven ve aktif işbirliğine dayalı bir yaklaşımla ele alınması gerektiği belirtildi. İki önemli NATO müttefiki olarak Türkiye-ABD işbirliğinin, ittifakı güçlendirdiği ve yeni sınamalar karşısında küresel barış ve istikrara katkı sağladığına vurgu yapıldı.
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