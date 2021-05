İstanbul'un ve Avrupa'nın en yüksek yapısı olan Çamlıca Kulesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla hizmete açıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çamlıca Kulesi Açılış Töreni'nde açıklama yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamalarından öne çıkanlar:

Çamlıca Verici Tesisimizi resmen hizmete açmak üzere bir aradayız. Televizyon ve radyo, medya kuruluşları ile haberleşme operatörlerine hizmet sağlayacak Çamlıca Kulemizin ülkemize ve şehrimize hayırlı olmasını Allah'tan diliyorum. Büyük Çamlıca Camii'ni bitirdik, caminin kıble tarafı işgal altındaydı. Görüntü kirliliği diyorsanız orada bu kirlilik vardı. Biz bu kirliliği ne zaman ortadan kaldıracağız diye hep bunun gayreti, hasreti içerisinde olduk. Proje üzerinde çok çalıştık, sonunda hakikaten sadece ülkemizde değil, tüm dünyada örnek teşkil edecek bu projeyi başarıyla hayata geçirmiş olduk.

"Aynı modeli ülke genelinde yaygınlaştırmayı planlıyoruz"

100 kadar radyonun buradan yayın yapıyor olması, ortak yayın yapıyor olması bu da bizim ayrıca bir başarımız oldu. Radyo vericilerine hayırlı olsun diyoruz ve onları da kutluyoruz. İletişim ve yayıncılık faaliyetlerinde tek verici tesisi modeline geçtiğimiz bu kule sayesinde Çamlıca görüntü kirliliğine son verdi. Aynı modeli şartların müsait olduğu yerlerden başlayarak ülke genelinde yaygınlaştırmayı planlıyoruz. Böylece hem çevre kirliliğini önleyecek hem de hizmet kalitesini yükselteceğiz. Kim çevreci, işte bu ortada. AK Parti çevreciliğin ispatını bugüne kadar yaptığı yatırımlarla ortaya koymuş olan bir partidir. Çevrecilik lafla olmuyor, çevrecilik ispat-ı vücutla oluyor. Bunu yapan da biziz.

Milyonlarca ağacı biz ülkemizin dört bir yanına diktik. Bir taraftan teröristler geldiler, yaktılar, yıktılar. Biz ise o yakılan, yıkılan yerlere hemen anında ağaçları diktik. AK Parti budur. Öyle lafla peynir gemisi yürümüyor. Ancak ispat edeceksin. İşte biz bunları yaptık.

"İstanbul'un en yüksek yapısı unvanına da sahip"

Radyo ve Televizyon Üst Kurulundan lisans alan PTT bünyesindeki verici tesis ve işletim şirketinin kısa sürede bu toparlanmayı ayrıca gerçekleştireceğine de inanıyorum. Nitekim Çanakkale'de de benzer bir eserin inşa edilmiş olması önemli bir adımdır.

Çamlıca'da faaliyete geçen kulemizi yeni dönemin en önemli yatırımlarından ve sembol eserlerinden biri olarak görüyorum. Ayrıca mutluyum. Ünlü Fransız düşünür Lamartine'in, 'Dünyaya son bir kez bakacaksın deseler, o bakışı Çamlıca Tepelerinden atmayı arzulardım' ifadelerini kullanarak hayranlığını dile getirdiği şu mekanın şanına uygun bir esere kavuşmuş olmasından şahsım, milletim adına ayrıca memnuniyet duyuyorum. Boğaz'a hakim bir manzaranın üzerinde, deniz seviyesinden itibaren 587 metre uzunluğa sahip bu kule, aynı zamanda İstanbul'un en yüksek yapısı unvanına da sahiptir. Dünyada ilk defa 100 radyonun frekansları birbirine karışmadan aynı anda yayın yapabileceği teknolojik alt yapıya sahip kulemiz, sayısal ve karasal yayın hizmetlerini birlikte verebilecektir. Kule bünyesindeki sosyal tesislerin de Türk turizmine önemli katkılar sağlayacağı açıktır. Böylesine önemli işlevlere sahip Çamlıca Kulesi'nin inşasında emeği geçen tüm kurumlarımızı, yüklenici firmadan mühendisinden işçisine kadar herkesi tebrik ediyorum. Bu kuleden yayınlarını sürdürecek medya kuruluşlarımıza, haberleşme şirketlerimize özellikle başarılar diliyorum. Kulemizdeki seyir katlarından ve restoranlardan şehrimizle ilgili şiirleri ve şairleri, şarkılarıyla beraber terennüm ederek, İstanbul'un güzelliklerini doyasıya yaşayacak misafirlerimize şimdiden keyifli vakitler temenni ediyorum.

"İstanbul bir başka olacak"

Türkiye, dünyanın en stratejik, pek çok güzelliği bir arada barındıran coğrafyasında kurulmuş bir ülke. İstanbul, tarihin her döneminde olduğu gibi bugün de dikkatleri üzerinde toplamaktadır. İstanbul, bu güzel coğrafyanın adeta kalbi konumundadır. İstanbul, 81 ilin adeta bayrağının dalgalandığı bir şehir. Nüfusun ve iş gücünün neredeyse beşte birini barındıran İstanbul, milli gelirin üçte birini, ihracatın yarısını, vergi gelirlerinin yarıya yakınını üretiyor.

Dünyada böylesine eski yerleşime sahip, böylesine çok tarihi mekanı olan, üç büyük devlete başkentlik yapmış, eğitimden turizme böylesine güçlü altyapı inşa etmiş, ekonomiden sanata her alanda küresel düzeyde en üst seviyeye ulaşmış başka bir şehir göremezsiniz. İstanbul böyle bir şehir. Deniziyle, boğazıyla, adalarıyla, ormanlarıyla, tepeleriyle, hisarlarıyla, köprüleriyle, Boğaz'ın altından geçen tünelleriyle, camileriyle İstanbul, her geçen yıl daha da güzelleşmektedir.

Bitmedi, şimdi inşallah haziran ayının sonunda falan Kanal İstanbul'u şehrimize kazandırmak üzere temelini atıyoruz. Rahatsız olanlar var, olacaklar, varsın olsunlar. Biz bu eserleri İstanbul'umuza, İstanbullu bütün vatandaşlarımıza kazandırdıkça onların onuru, onların bunlardan inanıyorum ki şevk alacağı bir İstanbul... Kanal İstanbul'u İstanbul'a kazandırdığımızda İstanbul'un hem coğrafi hem stratejik hem güzelliği bir kat daha artacaktır. Kanal İstanbul'un üzerinde altı tane köprü göreceksiniz. Bu altı köprüyle adeta Kanal İstanbul'un sağında, solunda 2 şehir inşa edeceğiz. Bu 2 şehirle beraber İstanbul bir başka olacak. Daha başka bir güzel olacak. Ya bunlar nereden çıkardı bunları diyecekler. Kim? O malum tipler. Ama biz yapacağız. Çünkü biz tarihe not düşüyoruz. İki kıtaya yayılmış böyle bir şehirde yaşamakla ülke olarak böyle bir şehre sahip olmakla ne kadar iftihar etsek azdır. Şairlerin her köşesini ayrı bir hissiyatla anlattığı, şarkıların her vasfını aynı bir nameyle dillendirdiği İstanbul'un kıymetini çok iyi bilmeliyiz.

"İstanbul'un üzerine çöken kara bulutları birer birer dağıttık"

İstanbul'a belediye başkanı seçildiğimizde karşımızda öyle bir manzara bulduk ki emin olun içimiz burkuldu, parçalandı, yüreğimiz dağlandı. En temel sorunlardan başlayarak İstanbul'un üzerine çöken kara bulutları birer birer dağıttık. Çünkü biz Ümraniye çöplüğünün patlamasıyla 39 vatandaşını kaybeden bir siyasi irade değildik. CHP işte o Ümraniye çöplüğünün patlamasına seyirci kaldı. Onlar patlattı, biz yaptık. Şimdi orada spor tesisleri var. Aramızdaki fark bu. Vatandaşlarımıza bunu özellikle anlatmak istiyoruz. Temizliğinden ulaşımına, suyundan doğalgazına, yeşilinden havasına, kültür sanatından sporuna, sanayi ticaretinden sosyal desteklerine kadar hiçbir unsuru ihmal etmeden İstanbul'u baştan sona eserlerimizle, hizmetlerimizle adeta yeni baştan inşa ettik.

İstanbul'a yapılan her hizmetin Türkiye'nin tamamına yapıldığının, burada ortaya çıkan her değerin insanımızın her birinin hayatına yansıdığının bilinciyle hareket ettik. Tabii bazılarına bu gerçekleri anlatmak ah kardeşlerim, ekranları başına bizi izleyenler çok zor. Anlamıyorlar. Halbuki mesela dünyanın en büyüklerinden biri olan İstanbul Havalimanı sadece İstanbul'a mı hizmet veriyor? Mesela geçtiğimiz günlerde sonradan ilave edilen kısım hariç son etabını hizmete açtığımız Kuzey Marmara Otoyolu sadece İstanbul'un ulaşımını mı kolaylaştırıyor? Mesela İstanbul'da yapılan sanayi, ticaret, finans, turizm, kültür, sanat, spor yatırımları sadece İstanbul'a mı değer üretiyor? Elbette bu şehre kazandırılan her eserin, her hizmetin olumlu etkisi dalga dalga tüm Türkiye'ye yayılıyor. İstanbul'u hak etmek için önce bu şehre kalpten gelen bir aşkla sevdayla bağlı olmak gerekiyor. İstanbul'u şöyle kuş bakışı seyrettiğinizde yüreğiniz kıpır kıpır etmiyorsa, gördüğünüz eksiklikler karşısında da kalbiniz sıkışmıyorsa demek ki bu şehri hak etmiyorsunuz demektir. Semalarımızı beş vakit süsleyen ezanlar sizi alıp başka alemlere götürmüyorsa, Boğaz'dan esen rüzgarlara kendinizi bırakıp hülyalara dalmıyorsanız bu şehri hak etmiyorsunuz demektir. Meşhur Süleymaniye'de bayram sabahlarına muhtaç değil miyiz? Aynen böyle. Bu şehrin büyüklüğünden kaynaklanan cefasını da en az sefası kadar öpüp başınızın üzerine koymuyorsanız İstanbul'u hak etmiyorsunuz demektir. Çay simidiyle balık ekmeğiyle kestanesiyle lokmasıyla turşusuyla mısırıyla tavuklu pilavıyla sokaklarındaki tüm lezzetleriyle yaşamıyorsanız bu şehri hak etmiyorsunuz demektir.

Biz tüm ömrümüzü İstanbul'a hakim değil, hadim olmak için harcadık. Bugün İstanbul'u daha çok sevmek, daha şevkle ona hizmet etmek için bir sebebe daha sahip olduk. Çamlıca Kulemizi şehrimize kattığı değerle fiziki olarak yerine getirdiği görevlerin çok ötesinde bir misyonla İstanbul'a armağan ediyoruz.

[Fotoğraf: AA]

Emeği geçenleri, bugüne kadar gelmiş tüm bakan arkadaşlarımı, yüklenici firmayı tekrar tekrar tebrik ediyorum. Hepinize sevgilerimi saygılarımı sunuyorum. İnşallah gerek restoran katlarından, gerek seyir kulelerinden İstanbul'u çok daha farklı izleyeceksiniz, çok daha farklı göreceksiniz. Ben birkaç kez izledim ve bir başka güç, bir başka hamdolsun zevk aldık. Sizlerin de alacağına inanıyorum. Hayırlı olsun, mübarek olsun diyorum. Rabb'im Çamlıca Kulesi'ni İstanbul'umuza, tüm milletimize, tüm insanlığa hayırlı kılsın diyorum. Rabb'im yar ve yardımcımız olsun diyorum.

Konuşmasının ardından Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu günün anısına Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Büyük Çamlıca Camisi, Çamlıca Kulesi ve Türk Bayrağı'nın dalgalandığı direğin bir arada gösterildiği bir tablo hediye etti.