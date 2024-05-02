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Dünya
AA 02.05.2024 01:52

Gürcistan'da polis, parlamento binasının kapılarını kuşatan göstericilere müdahale etti

Gürcistan'da İçişleri Bakanlığına bağlı güvenlik güçleri, "yabancı etkinin şeffaflığı" konulu yasa tasarısını protesto eden ve parlamento binasının kapılarını kuşatmaya çalışan göstericilere müdahalede bulundu.

Gürcistan'da polis, parlamento binasının kapılarını kuşatan göstericilere müdahale etti

Başkent Tiflis'te, hükümetin parlamentoya sunduğu "yabancı etkinin şeffaflığı" konulu yasa tasarısı karşıtı gösteriler gece saatlerinde devam etti.

Parlamento binasının çevresinde toplanan binlerce gösterici, tasarının ikinci oylamadan geçmesine tepki gösterdi.

Bazı göstericiler, en üst düzey güvenlik seviyesinin ilan edildiği binanın kapılarını kuşatmaya çalışınca güvenlik güçleri biber gazı ve tazyikli suyla müdahale etti.

Göstericiler ise parlamento binasının iç avlusunda konuşlanan polis ekiplerine çeşitli materyaller attı.

Barikat kurmaya çalışan göstericiler binanın ana girişinin önünde ateş yaktı.

Parlamento önündeki gösteriler devam ederken, bazı eylemciler de şehrin çeşitli yollarını trafiğe kapatmaya çalıştı.

Gürcistan İçişleri Bakanı Yardımcısı Aleksandre Darakhvelidze, protesto gösterilerinde yaşanan olaylarla ilgili açıklama yaptı.

Göstericileri, parlamento binasına izinsiz girmeye çalışmakla suçlayan Darakhvelidze, son iki günde 7 polisin olaylarda yaralandığını aktardı.

"Yabancı etkinin şeffaflığı" konulu yasa tasarısı ikinci onaydan geçti

İktidardaki Gürcü Hayali Partisinin parlamentoya sunduğu "yabancı etkinin şeffaflığı" konulu yasa tasarısı 1 Mayıs'ta ikinci oylamadan geçti.

Parlamento Genel Kurulunda yapılan oylamada, iktidar partisinin sunduğu yasa tasarısına 83 milletvekili destek verirken, 23 milletvekili hayır oyu kullandı. Tasarı, daha önce yapılan ilk oylamada da onaylanmıştı.

Tasarının yasa olarak kabul edilmesi için parlamentoda üç kez onaylanması gerekiyor.

Yasa tasarısında "yabancı bir gücün çıkarlarını gözeten organizasyon" tanımı kullanılacak

Parlamento çoğunluğu lideri Mamuka Mdinaradze, yaklaşık bir ay önce yaptığı açıklamada, Gürcistan'da faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarının finansmanının yüzde 90'ından fazlasının şeffaf olmadığını savunmuştu.

Ülkesindeki uluslararası mali kuruluşların Gürcistan'daki STK ve medya gibi kurumlara sağladıkları finansman hakkında şeffaf bilgi alınmasının imkansız olduğunu belirten Mdinaradze, "Yabancı etkinin şeffaflığı" yasa tasarısını yeniden sunmaya karar verdiklerini bildirmişti.

Yasa tasarısı içeriğinin geçen yılki tasarıyla aynı olduğunu dile getiren Mdinaradze, sadece daha önce içindeki "yabancı etki ajanı" yerine "yabancı bir gücün çıkarlarını gözeten organizasyon" tanımının kullanılacağını aktarmıştı.

Gürcistan Başbakanı İrakli Kobakhidze ise hükümet olarak açık ve şeffaf çalıştıklarını ifade ederek, ülkesinde faaliyet gösteren tüm STK'lerin de şeffaf çalışmaları gerektiğini vurgulamıştı.

Geçen yıl gösterilere neden olmuştu

İktidardaki Gürcü Hayali Partisi, "yabancı etkinin şeffaflığı" yasa tasarısını ilk olarak Mart 2023'te parlamentoya sunmuştu.

Tasarı, fonlarının yüzde 20'sinden fazlasını yurt dışından alan Gürcü kuruluşların "yabancı ajan" olarak kaydolmalarını veya para cezalarıyla karşı karşıya kalmalarını öngörüyordu.

Muhalifler ve Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili, yasa tasarısının Rusya'nın talimatıyla hazırlandığını ileri sürerek, iptal edilmesini istemişti.

Muhalifler, tasarının iptal edilmesi için gösteriler başlatırken, parlamentoda milletvekilleri arasında kavgalar çıkmış, Tiflis sokaklarında protestolar düzenlenmişti.

Gösterilerin büyümesi üzerine Gürcü Hayali Partisi, parlamentoda ön onay alan yasa tasarısını geri çekmişti.

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