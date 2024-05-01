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Dünya
AA 01.05.2024 23:25

Almanya'daki 1 Mayıs yürüyüşünde 'Özgür Filistin' sloganları

Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenen "1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü" yürüyüşünde Filistin'e destek verildi.

Almanya'daki 1 Mayıs yürüyüşünde 'Özgür Filistin' sloganları

Almanya'daki 1 Mayıs yürüyüşünde "Özgür Filistin" sloganları atıldı.

Olaysız sona eren ve yaklaşık 15 bin kişinin katıldığı yürüyüşte 6 bin 200 polis görev yaptı. Göstericiler yürüyüşte "Özgür Filistin", "Almanya silah sevkiyatını durdursun" sloganları attı. Yürüyüş güzergahı boyunca bazı evlerden Filistin bayrakları dalgalandırıldı.

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Yürüyüş güzergahındaki caddeler trafiğe kapatılırken yürüyüşün yapıldığı yolda temizleme araçları ve sokakları aydınlatmak için elektrik direkleri bulunan teknik polis ekipleri konuşlandırıldı.

Polis sözcüsü Anja Dierschke, Alman basınına yaptığı açıklamada, olaysız geçen yürüyüşte zaman zaman çatılardan ya da göstericilerin arasında havai fişek patlatıldığını ifade etti.

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