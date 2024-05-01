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Dünya
AA 01.05.2024 23:15

BAE'nin kurucularından Şeyh Tahnun bin Muhammed Al Nahyan öldü

Birleşik Arap Emirlikleri'nin kuruluş sürecinde yer alan Dubai Emirliği'nin El-Ayn Valisi Şeyh Tahnun bin Muhammed Al Nahyan'ın hayatını kaybettiği duyuruldu.

BAE'nin kurucularından Şeyh Tahnun bin Muhammed Al Nahyan öldü
[Fotograf: AFP]

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) haber ajansı WAM'dan yapılan açıklamada, BAE Devlet Başkanı Şeyh Halife bin Zayid Al Nahyan'ın, amcası ve El-Ayn Valisi Şeyh Tahnun bin Muhammed'in ölümünden dolayı "üzüntü içerisinde olduğu" belirtildi.

Şeyh Tahnun bin Muhammed'in ölümü sonrasında ülkede bayraklar yarıya indirildiği ve 7 gün yas ilan edildi.

Genç yaşlarından itibaren Şeyh Tahnun bin Muhammed'in BAE'nin kurucusu Şeyh Zayid Bin Sultan Al Nahyan'ın yanında bulunduğu ve tecrübe kazandığı kaydedildi.

BAE'nin 1971 yılında kurulma sürecinde Şeyh Tahnun bin Muhammed'in de BAE'nin kurucusu Al Nahyan ile birlikte çalıştığı ifade edildi.

Şeyh Tahnun bin Muhammed'in BAE'de Tarım Bakanlığı ve BAE'nin petrol ve doğalgaz şirketi ADNOC'un müdürlüğünü yaptığı aktarıldı.

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