Sızma girişiminde bulunan 2 terörist etkisiz hale getirildi
Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Yıldırım operasyonu bölgesine sızma girişiminde bulunan 2 PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildi.
Irak'ın kuzeyinde terör örgütlerine 'Pençe' darbesi vuran Mehmetçik operasyonlarını aralıksız sürdürüyor.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Bakanlık mesajında, "Teröristleri görüldükleri yerde etkisiz hâle getirmeye devam ediyoruz" ifadelerine yer verdi.
Teröristleri görüldükleri yerde etkisiz hâle getirmeye devam ediyoruz.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) May 29, 2021
Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Yıldırım operasyonu bölgesine sızma girişiminde bulunan 2 PKK’lı terörist etkisiz hâle getirildi. Bölge terörden temizleninceye kadar operasyonlarımız devam edecek.#MSB #TSK pic.twitter.com/CGA8gG3kdP
Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Yıldırım operasyonu bölgesine sızma girişiminde bulunan 2 PKK’lı teröristin etkisiz hâle getirildiği açıklandı.
Operasyonlarla ilgili kararlılık mesajı veren MSB'nin paylaşımında, "Bölge terörden temizleninceye kadar operasyonlarımız devam edecek" denildi.
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