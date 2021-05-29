Irak'ın kuzeyinde terör örgütlerine 'Pençe' darbesi vuran Mehmetçik operasyonlarını aralıksız sürdürüyor.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Bakanlık mesajında, "Teröristleri görüldükleri yerde etkisiz hâle getirmeye devam ediyoruz" ifadelerine yer verdi.

Teröristleri görüldükleri yerde etkisiz hâle getirmeye devam ediyoruz.



Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Yıldırım operasyonu bölgesine sızma girişiminde bulunan 2 PKK’lı terörist etkisiz hâle getirildi. Bölge terörden temizleninceye kadar operasyonlarımız devam edecek.#MSB #TSK pic.twitter.com/CGA8gG3kdP — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) May 29, 2021

Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Yıldırım operasyonu bölgesine sızma girişiminde bulunan 2 PKK’lı teröristin etkisiz hâle getirildiği açıklandı.

Operasyonlarla ilgili kararlılık mesajı veren MSB'nin paylaşımında, "Bölge terörden temizleninceye kadar operasyonlarımız devam edecek" denildi.