Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından 2 PKK/YPG'li teröristin yakalandığını duyurdu.

Yapılan paylaşımda, "Teröre ve teröriste hiçbir yerde geçit yok" ifadesi kullanıldı.

Teröre ve teröriste hiçbir yerde geçit yok!



Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığındaki 2 PKK/YPG’li terörist, Kahraman Komandolarımızın başarılı operasyonuyla etkisiz hâle getirildi. Bölgede huzur ve güvenliğin sağlanması için her türlü tedbir alınmaya devam edilecek. pic.twitter.com/io9sPLZZuu — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) May 29, 2021

Bölgede huzur ve güvenliğin sağlanması için her türlü tedbirin alınmaya devam edileceği bilgisine de paylaşımda yer verildi.