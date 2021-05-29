Haber Giriş: 29 Mayıs 2021 Cumartesi 12:01Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
MSB: Saldırı hazırlığındaki 2 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Milli Savunma Bakanlığı Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığındaki 2 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından 2 PKK/YPG'li teröristin yakalandığını duyurdu.
Yapılan paylaşımda, "Teröre ve teröriste hiçbir yerde geçit yok" ifadesi kullanıldı.
Teröre ve teröriste hiçbir yerde geçit yok!— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) May 29, 2021
Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığındaki 2 PKK/YPG’li terörist, Kahraman Komandolarımızın başarılı operasyonuyla etkisiz hâle getirildi. Bölgede huzur ve güvenliğin sağlanması için her türlü tedbir alınmaya devam edilecek. pic.twitter.com/io9sPLZZuu
Bölgede huzur ve güvenliğin sağlanması için her türlü tedbirin alınmaya devam edileceği bilgisine de paylaşımda yer verildi.
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