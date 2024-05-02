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TRT Haber 02.05.2024 00:12

İletişim Başkanı Altun, Beşiktaş'taki yangında hayatını kaybeden 29 işçiyi andı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, 2 Nisan'da Beşiktaş'ta bir gece kulübünde çıkan yangında hayatını kaybeden işçileri andı. Altun, 29 işçinin anısına hazırlanan şarkıyı da paylaştı.

İletişim Başkanı Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Beşiktaş Gayrettepe'de gece kulübünde çıkan yangında hayatını kaybeden 29 emekçi kardeşimizi rahmet ve saygıyla anıyoruz" ifadelerini kullandı.

Fahrettin Altun, AK Parti İstanbul Milletvekili Yücel Arzen Hacıoğulları'nın 29 işçinin anısına hazırladığı şarkıyı da paylaştı.

Beşiktaş'ta Gayrettepe Yıldız Posta Caddesi'ndeki gece kulübünün olduğu 16 katlı binada 2 Nisan'da tadilat sırasında çıkan yangında 29 kişi hayatını kaybetmişti.

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İletişim Başkanı Altun, Beşiktaş'taki yangında hayatını kaybeden 29 işçiyi andı
İletişim Başkanı Altun, Beşiktaş'taki yangında hayatını kaybeden 29 işçiyi andı
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