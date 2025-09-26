Devlet Bahçeli: İsrail, terör örgütü SDG'yi kışkırtıyor

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türkgün gazetesinde yayımlanan röportajında, İsrail'in sadece Gazze'de insanlığa karşı suç işlemekle kalmayıp bölgedeki 6 devlete adeta savaş ilan ettiğini söyledi.

İsrail'in bölgede istikrarsızlık yaratmaya çalıştığını vurguladı.

"İsrail, bölgede istikrarsızlık yaratıyor"

Türkiye'nin yanı başında yaşanan bu durumun ciddi çatışma riskini beraberinde getirdiğine dikkat çeken Bahçeli, "Türkiye komşularının toprak bütünlüğünü herkesten fazla isteyen ve bunun için en ağır bedelleri ödeyen bir devlettir." dedi.

Bahçeli, "İsrail, Terör örgütü SDG'yi Türkiye'de başlayan terörsüz Türkiye sürecine dahil olmasın diye kışkırtıyor, manipüle ediyor." ifadelerini kullandı.

Terörsüz Türkiye sürecinin sekteye uğratılmaya çalışıldığına dikkati çeken Bahçeli, şunları kaydetti:

"Tüm bu gelişmeler bizim en uzun kara sınırımızın hemen güneyinde cereyan ediyor. Türkiye bilindiği gibi 2016’daki hain darbe girişiminden sonra Suriye topraklarında dört büyük harekâtla tüm bu çabaların aslında boş olduğunu ortaya koymuş, bunun bedelini de ödetmiştir.

"Terörsüz Türkiye süreci sekteye uğratılmaya çalışılıyor"

Ancak birileri hâlâ akıllanmamakta ısrar etmekte, huzuru ve barış değil, kavgayı ve kaosu beslemektedir. Terörsüz Türkiye’nin terörsüz ve istikrarlı bir bölgeyi inşa edecek olmasından da rahatsızlık duyulmaktadır. Öte yandan Türkiye’nin kuzeyinde de 2022 yılından beri bir Rusya-Ukrayna savaşı sürüyor. Her iki devlet de Türkiye’nin çok yakın ilişkileri olan devletlerdir ve Türkiye bu savaşın bir an önce bitmesini arzu etmektedir. Dünya şahittir ki bu yönde birçok adımı da atmış bulunmaktadır. Ancak dünyanın bugünkü hali bu konuda da yeterince umut vermekten uzaktır. Türkiye, tarihin her döneminde dünyadaki mazlum milletlerin vaziyetine ilgi duymuş, gücü yettiğinde bunların imdadına yetişmeye gayret etmiştir. Bu konuda sadece kendi soydaşlarını veya dindaşlarını kollamak biçiminde hareket etmiş de değildir. Bunun en çarpıcı örneği Osmanlı döneminde İspanya’dan kovulan Yahudilere açılan kucaktır. "

Bahçeli, Türkiye'nin NATO üyeliği ile ilgili de şöyle konuştu:

"Türkiye’nin NATO üyeliği eğer Türkiye’yi NATO içinden gelebilecek muhtemel saldırılara karşı korumanın ötesine geçemiyorsa, bazı NATO müttefiklerimiz en hayati önceliklerimizi ve taleplerimizi görmezden gelebiliyorlarsa, kamuoyunda da bu noktada ciddi bir tepki yükselmişse Türkiye’nin tarihsel vizyonuyla mütenasip biçimde her iki yöne bakma zamanı gelmiştir."