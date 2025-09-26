Parçalı Bulutlu 18.6ºC Ankara
Gündem
TRT Haber 26.09.2025 08:12

Ankara merkezli 6 ilde FETÖ operasyonu: 10 gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ'nün Dışişleri Bakanlığı gizli yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 6 ilde 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara merkezli 6 ilde FETÖ operasyonu: 10 gözaltı kararı

Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, Dışişleri Bakanlığı bünyesinde oluşturulan özel birim ve emniyet birimlerinin koordineli ve titiz çalışmaları neticesinde, haklarında operasyonel ve ankesörlü/sabit hatlardan ardışık aranma kayıtları ile tanık beyanları gibi deliller bulunan şüpheliler tespit edildi.

Bu kapsamda, 4'ü aktif görevde, 6'sı ise daha önce ihraç edilmiş toplam 10 şüpheli hakkında, Ankara merkezli 6 ilde eş zamanlı gözaltı işlemi yapılmasına karar verildi.

Açıklamada, şüphelilerin yakalanarak Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilmeleri için Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince operasyonlara devam edildiği belirtildi.

