Gündem
AA 26.09.2025 02:42

Filenin Efeleri 2025 Dünya Şampiyonası'nda 6. oldu

A Milli Erkek Voleybol Takımı, Filipinler'de düzenlenen 2025 Dünya Şampiyonası'nı 6. sırada tamamladı.

Filenin Efeleri 2025 Dünya Şampiyonası'nda 6. oldu
[Fotoğraf: DepoPhotos]

Türkiye Voleybol Federasyonu, FIVB Dünya Şampiyonası tarihinde ilk kez çeyrek finalde mücadele eden milli takımın başarısına yönelik açıklama yaptı:

"A Milli Erkek Voleybol Takımımız, Filipinler’de düzenlenen Dünya Voleybol Şampiyonası’nda tarihi bir başarıya imza attı. Turnuva boyunca sergiledikleri üstün performansla dikkatleri üzerine çeken millilerimiz, Dünya Şampiyonası tarihinde ilk kez çeyrek finale yükselerek Türk voleybolu adına büyük bir gurur yaşattı.

Çeyrek final karşılaşmalarının ardından açıklanan sıralamaya göre, 'Filenin Efeleri' şampiyonayı dünya 6’ncısı olarak tamamladı. Bu derece, A Milli Erkek Voleybol Takımımızın Dünya Şampiyonası tarihindeki en iyi derecesi olma özelliğini taşıyor."

