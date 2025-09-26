Açık 17.7ºC Ankara
TRT Haber 26.09.2025 00:23

Organ bağışında yeni dönem: Bağışçı ailelerine nakilde öncelik hakkı

Sağlık Bakanlığı'nca yapılan düzenlemeye göre, artık bağış işlemleri e-Devlet ve e-Nabız üzerinden yapılabilecek. Düzenlemeyle birlikte, organlarını bağışlayan kişilerin eş ve birinci derece yakınlarına ihtiyaç halinde nakilde öncelik hakkı tanınacak.

Organ bağışında yeni dönem: Bağışçı ailelerine nakilde öncelik hakkı

Sağlık Bakanlığı'nca hazırlanan "Organ Nakli Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayımlandı.

Yönetmelikle, organ bağışı sürecini teşvik edecek ve hızlandıracak adımlar atıldı.

e-Devlet ve e-Nabız Üzerinden Güvenli Bağış

Yeni düzenlemeyle vatandaşlar, organ bağışı beyanlarını e-Devlet Kapısı veya e-Nabız Sistemi üzerinden kolayca gerçekleştirebilecek. Güvenli elektronik imza, mobil imza veya e-Devlet şifresi ile kimlik doğrulaması yapıldıktan sonra, iki aşamalı doğrulama yöntemiyle bağış işlemi tamamlanacak.

Bağışçılar, bu beyanlarını yine aynı sistemler üzerinden diledikleri zaman değiştirebilecek. Ayrıca, bağış beyanı sırasında belirledikleri kişilere de e-Nabız aracılığıyla bilgilendirme yapılacak.

Bağışçı ailelerine bekleme listesinde öncelik hakkı

Yönetmelikte yer alan yeniliklerden bir diğeri ise organ bağışında bulunan kişilerin ailelerine yönelik oldu. Buna göre, organları başkasına nakledilen bağışçıların eş ve birinci derece yakınları (çocukları, annesi, babası), gelecekte organ nakline ihtiyaç duymaları durumunda, acil durumdaki hastaların ardından bekleme listesinde öncelik hakkına sahip olacak.

Kişi organ bağışı için yetkili belirleyebilecek

Yönetmelik, kişinin vefatı sonrası organ bağışına ilişkin iradesinin nasıl teyit edileceğine dair usulleri de netleştirdi. Kişi, hayattayken organ bağışıyla ilgili kararını açıklaması için eşini, reşit çocuklarını, anne-babasını veya kardeşlerinden birini yetkili kılabilecek. Bu durumda, belirlenen kişinin iradesi, diğer aile üyelerinin aksi yöndeki görüşlerine karşı esas alınacak.

Kişinin hayattayken herhangi bir beyanı veya yetkilendirmesi bulunmuyorsa, mevcut uygulamadaki gibi sırasıyla eşi, reşit çocukları, ana veya babası veya kardeşlerinden birinin onayıyla organ nakli gerçekleştirilebilecek.

Sağlık Bakanı tarafından yürütülecek olan yönetmelik, yayımı tarihi olan bugün itibarıyla yürürlüğe girdi.

