Burhanettin Duran: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD seyahati oldukça verimli geçti

Gündem
TRT Haber 26.09.2025 00:00

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın New York ve Washington duraklarını içeren ABD seyahatinin oldukça yüksek tempolu ve verimli geçtiğini açıkladı.

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ABD seyahatine ilişkin açıklama yaptı.

New York ve Washington duraklarını içeren ABD seyahatinin oldukça yüksek tempolu ve verimli geçtiğini belirten Duran, "Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda Filistin’in sesi ve uluslararası toplumun vicdanı olan Cumhurbaşkanımız, aynı zamanda konuşmasında Türk dış politikasının bölgesel ve küresel vizyonunu da ortaya koydu." dedi.

"Beyaz Saray’daki tarihi nitelikteki görüşme oldukça samimi bir ortamda geçti"

Afrika’dan Avrupa’ya, Asya’dan Amerika kıtasında yer alan devletlerin liderleriyle ikili ve çok taraflı görüşmeler yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, düşüncelerini Newsweek ve Fox News gibi mecralarda dile getirdi.

Beyaz Saray'da Erdoğan-Trump zirvesia

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD Başkanı Trump ile Beyaz Saray’da yaptığı tarihi nitelikteki görüşmenin ise oldukça samimi bir ortamda geçtiğini vurgulayan Duran, "Görüşmede savunma sanayisinden ticarete, enerjiden bölgesel ve küresel sorunlara kadar çok sayıda konu ele alındı ve belirli konularda önemli mesafeler katedildi." ifadelerini kullandı.

Türkiye-Mısır Dostluk Denizi-2025 Tatbikatı seçkin gözlemci günü yapıldı
