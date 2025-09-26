Parçalı Bulutlu 13.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
AA 26.09.2025 06:19

Kabine üyelerinden Erdoğan-Trump görüşmesine ilişkin paylaşım

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Beyaz Saray'da ABD Başkanı Donald Trump ile yaptığı görüşmeye ilişkin "Küresel Lider Erdoğan" etiketiyle paylaşımda bulundu.

Kabine üyelerinden Erdoğan-Trump görüşmesine ilişkin paylaşım

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "Masada güçlü, sahada kararlı." ifadesini kullandı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş NSosyal hesabından, "Güçlü Türkiye'nin teminatı, mazlumların umudu, tüm dünyanın saygı duyduğu." paylaşımında bulundu.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "Küresel vizyonuyla sadece bölgesine değil dünyaya da yön veren lider." ifadesine yer verdi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ise NSosyal hesabından "Mazlumların sesi, barışın güvencesi, güçlü lider, güçlü Türkiye." paylaşımında bulundu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya paylaşımında, "Güçlünün değil, haklının, mağrurun değil mazlumun yanında olan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, ferasetiyle, vizyonuyla sadece milletimizin değil, küresel vicdanın da güçlü sesi ve lideridir. Adalet, barış ve hakkaniyet temelindeki duruşu, dünyaya yön veren gerçek bir lider iradesidir." açıklamasında bulundu.​​​​​​​

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ise NSosyal hesabından "Küresel Lider Erdoğan" etiketiyle yaptığı paylaşımda, görüşmeye ilişkin fotoğraflara yer verdi.

ETİKETLER
Recep Tayyip Erdoğan Donald Trump Birleşmiş Milletler
Sıradaki Haber
Filenin Efeleri 2025 Dünya Şampiyonası'nda 6. oldu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
06:43
Eski FBI Direktörü James Comey hakkında dava açıldı
06:40
Amazon, 2,5 milyar dolarlık tarihi bir tazminat ödeyecek
06:44
2026 Dünya Kupası’nın maskotları tanıtıldı
06:37
Avrupa Yayın Birliği, İsrail’in Eurovision'dan çıkarılmasını oylayacak
06:31
Akkuyu NGS'de ilk ünite devreye alınmaya hazırlanıyor
06:21
AB Gazze'de açlığın savaş silahı olarak kullanılmasının ahlaka aykırı olduğunu belirtti
Türkiye-Mısır Dostluk Denizi-2025 Tatbikatı seçkin gözlemci günü yapıldı
Türkiye-Mısır Dostluk Denizi-2025 Tatbikatı seçkin gözlemci günü yapıldı
FOTO FOKUS
İzmir'de çöp dağları Karşıyaka'ya uzandı, sokaklarda fareler cirit attı
İzmir'de çöp dağları Karşıyaka'ya uzandı, sokaklarda fareler cirit attı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ