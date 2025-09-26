Kabine üyelerinden Erdoğan-Trump görüşmesine ilişkin paylaşım

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "Masada güçlü, sahada kararlı." ifadesini kullandı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş NSosyal hesabından, "Güçlü Türkiye'nin teminatı, mazlumların umudu, tüm dünyanın saygı duyduğu." paylaşımında bulundu.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "Küresel vizyonuyla sadece bölgesine değil dünyaya da yön veren lider." ifadesine yer verdi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ise NSosyal hesabından "Mazlumların sesi, barışın güvencesi, güçlü lider, güçlü Türkiye." paylaşımında bulundu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya paylaşımında, "Güçlünün değil, haklının, mağrurun değil mazlumun yanında olan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, ferasetiyle, vizyonuyla sadece milletimizin değil, küresel vicdanın da güçlü sesi ve lideridir. Adalet, barış ve hakkaniyet temelindeki duruşu, dünyaya yön veren gerçek bir lider iradesidir." açıklamasında bulundu.​​​​​​​

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ise NSosyal hesabından "Küresel Lider Erdoğan" etiketiyle yaptığı paylaşımda, görüşmeye ilişkin fotoğraflara yer verdi.