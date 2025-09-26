Parçalı Bulutlu 15.5ºC Ankara
Gündem
TRT Haber 26.09.2025 07:56

Muğla açıklarında JİHA destekli uyuşturucu operasyonu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Muğla açıklarında Jandarma ve Sahil Güvenlik ekiplerince düzenlenen JİHA destekli operasyonda 210 kilogram skunk türü uyuşturucu maddenin ele geçirildiğini ve 2 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

Muğla açıklarında JİHA destekli uyuşturucu operasyonu

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Muğla İl Jandarma Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığının uluslararası uyuşturucu madde ticaretine yönelik koordineli bir çalışma yürüttüğünü belirtti.

Açıklamada, uluslararası uyuşturucu tacirlerine ait bir teknenin Jandarma İnsansız Hava Araçları (JİHA) ile anbean takip edildiği ve ardından denizden operasyon başlatıldığı bilgisine yer verildi.

 

Bakan Yerlikaya, JİHA destekli takip sonucunda teknede yapılan aramada 210 kilogram skunk ele geçirildiğini ve 2 şüphelinin yakalandığını kaydetti.

Operasyonun başarısı dolayısıyla ilgili birimleri tebrik eden Yerlikaya, "Mavi Vatan"da Sahil Güvenlik, karada ise Jandarma ve Emniyet güçleriyle uyuşturucu tacirlerine karşı mücadelenin kararlılıkla devam ettiğini vurgulayarak, "Evlatlarımızın ve toplumumuzun güvenli yarınlarını sağlamak için mücadelemize kararlılıkla devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

