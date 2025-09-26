Muğla açıklarında JİHA destekli uyuşturucu operasyonu

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Muğla İl Jandarma Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığının uluslararası uyuşturucu madde ticaretine yönelik koordineli bir çalışma yürüttüğünü belirtti.

Açıklamada, uluslararası uyuşturucu tacirlerine ait bir teknenin Jandarma İnsansız Hava Araçları (JİHA) ile anbean takip edildiği ve ardından denizden operasyon başlatıldığı bilgisine yer verildi.

Mavi Vatanımızda Zehir Tacirlerine Geçit Yok!



“Muğla Açıklarında JİHA Destekli Deniz Operasyonumuzda;

❗️210 kg Skunk Uyuşturucu Maddesi Ele Geçirdik”



Bakan Yerlikaya, JİHA destekli takip sonucunda teknede yapılan aramada 210 kilogram skunk ele geçirildiğini ve 2 şüphelinin yakalandığını kaydetti.

Operasyonun başarısı dolayısıyla ilgili birimleri tebrik eden Yerlikaya, "Mavi Vatan"da Sahil Güvenlik, karada ise Jandarma ve Emniyet güçleriyle uyuşturucu tacirlerine karşı mücadelenin kararlılıkla devam ettiğini vurgulayarak, "Evlatlarımızın ve toplumumuzun güvenli yarınlarını sağlamak için mücadelemize kararlılıkla devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.