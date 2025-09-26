Parçalı Bulutlu 20.6ºC Ankara
Gündem
TRT Haber 26.09.2025 10:01

Doğum yardımı ödemeleri hesaplara yatırıldı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Eylül ayı doğum yardımı ödemelerinin bugün itibarıyla annelerin hesaplarına yatırıldığını belirterek, "Böylece bugüne kadar 4,6 milyar liralık ödeme gerçekleştirmiş olduk." dedi.

Doğum yardımı ödemeleri hesaplara yatırıldı

Bakan Göktaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın tensipleriyle ilan edilen 2025 Aile Yılı kapsamında doğum yardımı miktarının güncellendiğini hatırlatarak, bu kapsamda 1 Ocak 2025 itibarıyla doğan ilk çocuğa 5 bin liralık tek seferlik, ikinci çocuğa aylık 1500 lira, üç ve sonraki çocuklar için aylık 5 bin lira destek verildiğini kaydetti.

Aile Yılı'nda vatandaşlara verilen önemli desteklerden birinin doğum yardımları olduğunu belirten Göktaş, “Bu kapsamda Eylül ayı doğum yardımı ödemelerini bugün itibarıyla annelerin hesaplarına yatırıyoruz. Böylece bugüne kadar doğum yardımından faydalanan toplam 477 bin 639 annenin hesabına 4,6 milyar liralık ödeme gerçekleştirmiş olduk. Bakanlık olarak aile olmayı teşvik eden, sürdürülebilir destek mekanizmalarıyla sağlıklı, bilinçli aileleri güçlendirmek için çalışmalarımıza devam edeceğiz. Ödemelerin bütün ailelerimize hayırlı olmasını diliyorum.” ifadelerini kullandı.

Doğum yardımı ödemelerinin Halkbank aracılığıyla hesaplara yatırıldığını da bildiren Göktaş, ödemelerin, çocuklar 5 yaşını tamamlayana kadar kesintisiz olarak devam edeceğini ifade etti.

Doğum yardımına başvuruların e-Devlet ve 'İlk Öğretmenim Ailem' mobil uygulaması üzerinden alındığını kaydeden Göktaş, başvurusu onaylanan ailelerin doğum yardımlarının yatırıldığı bilgisine 'İlk Öğretmenim Ailem' mobil uygulaması aracılığıyla da ulaşılabileceğini sözlerine ekledi. 

