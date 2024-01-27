Depremden etkilenen 3,9 milyon öğrenci için eğitim-öğretim seferberliği

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), 6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen deprem felaketinin ardından merkez teşkilatı birimlerince ve 11 il milli eğitim müdürlüğü tarafından kapsamlı çalışmalar yapıldı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden 11 ilde, yaklaşık 3 milyon 920 bin öğrenci ile 220 bin öğretmen etkilendi.

Cumhuriyet tarihinin en çok can ve mal kaybına yol açan felaketlerinden biri olan depremlerin yarattığı tahribatı ortadan kaldırmak için Bakanlıkça depremin ardından Kahramanmaraş, Malatya, Elazığ, Diyarbakır, Şanlıurfa, Gaziantep, Kilis, Hatay, Adana, Osmaniye, Adıyaman'da pek çok çalışma yürütüldü.

Bu çalışmalar, "arama-kurtarma", "bakım ve onarım", "okulların eğitim-öğretime hazırlanması", "psikososyal destek", "üretim", "taşımalı eğitim", "barınma ve beslenme", "tablet ve kırtasiye dağıtımı", "LGS ve YKS hazırlık kursları", "halk eğitim kursları", "öğretmenlere yönelik hizmet içi faaliyetler", "MEB AKUB ekiplerinin çalışmaları", "deprem bölgesindeki öğrencilere yönelik geleneksel oyunlar ve bilim şenliği gibi" başlıklarda toplanıyor.

Depremin hemen ardından yaklaşık 5 bin kişilik Milli Eğitim Bakanlığı Arama Kurtarma Birimi (MEB AKUB) ekipleri, enkazlarda arama-kurtarma çalışmalarına katıldı, depremzede vatandaşların yaşadığı olumsuz duyguları en aza indirmek için psikososyal destek faaliyetleri yürütüldü.

AKUB ekipleri, bölge dışından gelen ekiplerin çalışmalarının koordine edilmesi ve çadır kurulumu, yiyecek-içecek dağıtımı gibi görevler de yaptı.

Eğitim yapıları analiz edildi

Bakanlık, depremin hemen ardından eğitim ortamlarının fiziki kapasitesinin iyileştirilmesinden eğitimin faaliyetlerinin kalitesinin artırılması ve depremzede vatandaşların hayata tekrar tutunmalarını sağlayacak süreçler yürüttü.

Bu kapsamda, eğitim yapıları analiz edildi, ağır hasarlı binaların yıkımına, orta hasarlı binaların ise deprem performans analizlerinin yapılmasına karar verildi. Analiz sonrası yıkım ve güçlendirilme kararı verilenler ile ağır hasarlı olup direk yıktırılan binalar yeni yerleşim planlamaları dahilinde değerlendirilerek yatırım planlaması yapıldı.

Kademeli olarak eğitim-öğretime başlama kararının alınmasıyla eğitim-öğretime açılabilir durumda olan az hasarlı okullar belirlendi. Bu kapsamda belirlenen yaklaşık 45 bin dersliğin onarım çalışmaları tamamlanarak öğrencilerin hizmetine sunuldu.

754 bin 180 depremzedeye konaklama ve yemek hizmeti

Depremlerin ardından 27 Eylül 2023'e kadar Bakanlığa ait öğretmenevi ve akşam sanat okullarında toplam 754 bin 180 depremzedeye konaklama ve yemek hizmeti verildi.

Özel eğitime ihtiyacı olan öğrencilere destek olmak için 82 özel eğitim destek çadırı ve konteyner sınıfı oluşturuldu. Deprem bölgesinde tüm çadır bölgeleri ve toplanma yerlerinde çocuklar için 416 adet psikolojik destek, oyun ve etkinlik çadırı kuruldu. Bu çadırlarda 4 bin 574 rehber öğretmen/psikolojik danışman görev aldı.

Deprem bölgesinde yürütülen çalışmalarda öğrenciler ile 1 milyon 59 bin 854 görüşme, veliler ile 513 bin 650 görüşme ve öğretmenler ile 954 bin 414 görüşme gerçekleştirilerek bireysel ve grupla psikolojik destek çalışmaları yürütüldü.

Deprem bölgesine 21 bin 569 yeni öğretmen atandı

Bakanlık, 2023 Mart sözleşmeli öğretmenlik ataması sürecinde 21 bin 569'u deprem bölgesinde bulunan 10 ile olmak üzere toplam 44 bin 573 öğretmenin atamasını yaptı.

Yeni atanan veya görev yeri değişikliği nedeniyle yeni görev yerlerinde çalışmaya başlayacak öğretmenler için öğretmenevi ve akşam sanat okullarında konaklama hizmeti sağlandı.

Öğretmenlerin deprem bölgesi dışındaki illere tayin istekleri yerine getirildi, deprem bölgesi dışındaki illerde görev yapan öğretmenlerden gönüllü olanlar deprem bölgesine görevlendirildi, farklı zamanlarda yapılan atamalarla öğretmenlerin sağlık özrü ve aile birliğine dayanan yer değiştirme işlemleri gerçekleştirildi.

Ek kontenjan tanınarak burs verildi

Öğrencilerin istedikleri illere nakilleri gerçekleştirildi, İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı için ayrılan 70 bin burs kontenjanı bu yıl deprem bölgesi için 100 bine çıkarıldı.

Liseye Geçiş Sistemi (LGS) sürecinde tercih döneminde, merkezi sınavla öğrenci alan okullara yerleştirme tercihi yapmış deprem nedeniyle olağanüstü hal ilan edilen illerde kayıtlı olan öğrenciler için her 30 kontenjana 2 öğrenci olacak şekilde ek kontenjan verildi.

370 binin üzerinde öğrenci taşımalı eğitim ve yemek hizmeti alıyor

Depremde yıkılan ya da hasar gören okullarda eğitim gören öğrenciler taşımalı eğitim kapsamına alındı ve yemek hizmetinden faydalandırıldı.

Bu kapsamda, MEB verilerine göre, 370 binin üzerinde öğrenci, 11 ilde taşımalı eğitimden ve yemek hizmetinden yararlandı. Bölgede, 2 bin 500 dolayında servis aracı görevlendirildi.

Öğrenme kayıplarının telafisi için destekleme ve yetiştirme kursları ve yaz okulları açıldı, örgün öğretim dışında kalan vatandaşlar için giyim, el sanatları, nakış, sanat tasarım, görsel sanatlar, dekoratif sanatlar, moda tasarım, yiyecek içecek gibi alanlarda halk eğitimi kursları açıldı. Ayrıca deprem bölgesinde bulunan öğrencilere toplam 80 bin kırtasiye seti yardımı yapıldı.

Depremden etkilenen öğrencilerden iller arası nakli yapılanlar ile afet bölgesinde eğitime devam edecek olanlara verilmek üzere 26 milyon 885 bin 685 adet ücretsiz ders kitabı ve yardımcı kaynak dağıtıldı.

Deprem bölgesi için 82 bin tablet, 30 bin televizyon, 15 bin etkileşimli tahta

Öğrencilerin eğitim materyallerini, dijital ortamlarda takip edebilmesi için Bakanlık kaynaklarıyla ve hayırseverlerin bağışlarıyla edinilen tabletler, depremden etkilenen 8. ve 12. sınıf düzeyindeki öğrencilere öncelikli olmak üzere 82 bin 750 adet dağıtıldı.

Deprem bölgesinde hasarlı okullardaki etkileşimli tahtaların taşınması için illerin ödenek talepleri karşılandı. Deprem bölgesindeki iller öncelikli olmak üzere 15 bin etkileşimli tahta kurulumu gerçekleştirildi.

Deprem bölgesi için 30 bin 10 televizyon ile depremden etkilenen illerde bulunan öğrencilerin TRT EBA kanallarından yayınlanan dersleri takip etmeleri amaçlandı.

11 il genelinde, 62 e-Sınav salonu yerinde kontrol edildi ve toplamda 29 e-Sınav salonu devreye alındı. Kontrolleri yapılan ve henüz açılmayan 33 e-Sınav salonunun açılması için süreç devam ediyor.

Mobil Bilim Merkezi hizmetinden 25 bin öğrenci yararlandı

Deprem sonrasında bölgede bulunan öğrencilerimize yönelik gerçekleştirilen psikososyal destek çalışmalarına Mobil Bilim Merkezi Projesi ile destek verildi. Mobil Bilim Merkezi, deprem bölgesi faaliyetleri kapsamında Kahramanmaraş, Gaziantep, Malatya'da bulunan bütün çadır kentlere, depremzede vatandaşların kaldığı yurt ve konteyner bölgelerine gidilerek faaliyetlerde bulunuldu. Bu bölgelerde bulunan yaklaşık 25 bin öğrenciye hizmet verildi.

Deprem bölgesindeki öğretmenlerin barınma ihtiyaçları için konteyner planlaması

Bölgede görev yapan ve yeni atanan öğretmenlerle yapılan birebir görüşmeler neticesinde öğretmenler için ihtiyaç duyulan konteyner sayıları ilçe bazlı olarak tespit edildi.

Konteyner ihtiyaç planlaması, öğretmenlerle birlikte ailelerinin de konaklamasını sağlayacak şekilde yapıldı. Belirlenen konteyner ihtiyacı AFAD Başkanlığına iletildi ve toplam 11 bin 76 konteynerin illere sevki AFAD tarafından yapıldı.

Milli Eğitim Bakanlığınca ayrıca, depremin yaşandığı illerde yürütülen projeler, toplanan gıda, barınma, hijyen gibi yardım malzemeleri, gönüllü öğretmen ve personel durumu, okul-kurum verileri gibi pek çok çalışma da yürütüldü.