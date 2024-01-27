Açık 1.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
TRT Haber 27.01.2024 10:38

Uzayda TEKNOFEST pozu

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, sosyal medya hesabından paylaşım yaparak "Ülkemi uluslararası alanda saygın bir bilim ve teknoloji gücü yapmak için gururla ilerlerken Ay-Yıldızlı bayrağımızla birlikte bir klasik haline gelen TEKNOFEST pozu da bana eşlik ediyor." dedi.

Uzayda TEKNOFEST pozu

Gezeravcı, X sosyal medya hesabından, "Gurur Duy Türkiye" etiketini kullanarak "TEKNOFEST pozu" ile paylaşım yaptı:

"Türkiye’nin ilk astronotu olarak, Mersin Silifke’nin bir köyünden başlayıp gökyüzüne uzanan bu heyecan verici yolculuğun bir parçası olmak, benim için büyük bir gurur ve onur kaynağı…

Ülkemi uluslararası alanda saygın bir bilim ve teknoloji gücü yapmak için gururla ilerlerken Ay-Yıldızlı bayrağımızla birlikte bir klasik haline gelen TEKNOFEST pozu da bana eşlik ediyor.

İsterim ki bu ülkenin her bir evladı bu öyküden ilham alsın, geleceğe umut olsun!"

Bakan Kacır istemişti

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Gezeravcı ile Gökmen Uzay Havacılık Eğitim Merkezi'nde (GUHEM) video konferans aracılığıyla görüşmüştü.

Görüşme sonunda Kacır, Gezeravcı'yı ilham alan Türk çocukları ve gençleri için kendisinden "TEKNOFEST pozu" vermesini istemişti.

Kacır ayrıca, Gezeravcı'nın paylaşımını alıntılayarak, "TEKNOFEST kuşağının ufku uzayda… Heyecanla, inançla, coşkuyla…" ifadesini kullandı.


ETİKETLER
Alper Gezeravcı Milli Uzay Programı Uzay Çalışmaları
Sıradaki Haber
10 ilde Sibergöz-19 operasyonu: 33 gözaltı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
11:26
Küresel piyasala Fed'in faiz kararına odaklandı
10:59
İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'da 1 Filistinliyi daha öldürdü
10:55
İsrail 113 gündür, ablukası altındaki Gazze'ye saldırılarını sürdürüyor
10:49
Bazı bakanlık ve kurumlara atama kararı
10:47
2023'te 160 bine yakın yasa dışı kumar sitesi kapatıldı
10:39
ABD, Kızıldeniz'de Husilere ait gemisavar füzesini vurduğunu duyurdu
Bakan Güler, Hatay'daki Ziyaret Hudut Karakolu'nda denetlemelerde bulundu
Bakan Güler, Hatay'daki Ziyaret Hudut Karakolu'nda denetlemelerde bulundu
FOTO FOKUS
CHP'de uzun soluklu 'aday' mesaisi
CHP'de uzun soluklu 'aday' mesaisi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ