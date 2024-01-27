10 ilde Sibergöz-19 operasyonu: 33 gözaltı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Sibergöz-19" operasyonu yapıldığını duyurdu.
Açıklamasında şu ifadeler yer aldı:
"10 İlde Bilişim Sistemlerini Kullanarak Nitelikli Dolandırıcılık ve Hırsızlık Suçlarını işleyen şüphelilere yönelik düzenlenen “SİBERGÖZ-19” Operasyonları Kapsamında 33 şüpheli yakalandı.
İstanbul ve Antalya İl Jandarma Komutanlıkları Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerince düzenlenen operasyonlarda; kripto para ve ürün alım-satım komisyonlarıyla birlikte şüphelilere ait 6,3 milyon TL banka hesap hareketliliği ve bir kişinin kripto uygulaması hesabından rızası dışında 530 bin TL’nin başka hesaplara aktarıldığı tespit edildi."
1️⃣0️⃣ İlde Bilişim Sistemlerini Kullanarak Nitelikli Dolandırıcılık ve Hırsızlık Suçlarını işleyen şüphelilere yönelik düzenlenen “SİBERGÖZ-19” Operasyonları Kapsamında 3️⃣3️⃣ şüpheli yakalandı.— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) January 27, 2024
Sanal Ortamda Halkımızı Dolandırmaya Çalışanlar❗️Sibergöz üzerinizde. Jandarmamız,… pic.twitter.com/MMqpSJeYey