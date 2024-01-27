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TRT Haber 27.01.2024 08:09

10 ilde Sibergöz-19 operasyonu: 33 gözaltı

10 ilde bilişim sistemlerini kullanarak dolandırıcılık ve hırsızlık yapan şüphelilere düzenlenen operasyonda 33 şüpheli yakalandı.

10 ilde Sibergöz-19 operasyonu: 33 gözaltı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Sibergöz-19" operasyonu yapıldığını duyurdu. 

Açıklamasında şu ifadeler yer aldı: 

"10 İlde Bilişim Sistemlerini Kullanarak Nitelikli Dolandırıcılık ve Hırsızlık Suçlarını işleyen şüphelilere yönelik düzenlenen “SİBERGÖZ-19” Operasyonları Kapsamında 33 şüpheli yakalandı.

İstanbul ve Antalya İl Jandarma Komutanlıkları Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerince düzenlenen operasyonlarda; kripto para ve ürün alım-satım komisyonlarıyla birlikte şüphelilere ait 6,3 milyon TL banka hesap hareketliliği ve bir kişinin kripto uygulaması hesabından rızası dışında 530 bin TL’nin başka hesaplara aktarıldığı tespit edildi."

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İçişleri Bakanlığı Ali Yerlikaya Dolandırıcılık Hırsızlık
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