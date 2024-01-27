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Gündem
AA 27.01.2024 10:47

Bazı bakanlık ve kurumlara atama kararı

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı atamalarına göre, 20 ile vali yardımcısı, 127 ilçeye kaymakam atandı.

Bazı bakanlık ve kurumlara atama kararı
[Fotograf: AA]

Bazı bakanlık ve kurumlara ilişkin atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan atama kararlarına göre, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri (NVİ) Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Levent Yazıcı, Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi (GAMER) Başkanlığı GAMER Dairesi Başkanı, NVİ Genel Müdürlüğü Daire Başkanı İbrahim Dündar, NVİ Genel Müdür Yardımcısı, NVİ Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Mehmet Levent Kepçeli, NVİ Genel Müdür Yardımcısı, Personel Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Mehmet Gökhan Zengin, Personel Genel Müdür Yardımcısı, Göç İdaresi Başkanlığı Daire Başkanı Mehmet Parlak, İç Güvenlik Stratejileri Dairesi Başkanı olarak atandı.

Ayrıca 20 ile vali yardımcısı, 127 ilçeye de kaymakam atandı.

23 Ağustos 2023 tarihli ve 2023/388 sayılı kararla, Onur Titiz'in İzmir Kiraz Kaymakamı iken Gaziantep Nurdağı Kaymakamlığına, Mehmet Kılıç'ın Malatya Doğanşehir Kaymakamı iken Erzurum Pazaryolu Kaymakamlığına, Hikmet Dengeşik'in İzmir Vali Yardımcısı iken Manisa Vali Yardımcılığına, Aziz Mercan'ın Yalova Vali Yardımcısı iken Bolu Vali Yardımcılığına, Kenan Eskin'in Malatya Vali Yardımcısı iken Çorum Vali Yardımcılığına, Mehmet Keklik'in Afyonkarahisar Vali Yardımcısı iken Niğde Vali Yardımcılığına atanmasına dair hükümler iptal edildi.

Yine aynı tarih ve sayılı kararla, Rıza Gençoğlu'nun, Kahramanmaraş Vali Yardımcısı iken Sakarya Vali Yardımcılığına atanmasına dair hüküm de iptal edilerek Bursa Vali Yardımcılığına ataması yapıldı.

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