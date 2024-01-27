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Gündem
AA 27.01.2024 11:28

Ege Bölgesi'nin en büyük hastanesinin açılışı bugün yapılacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İzmir Bayraklı Şehir Hastanesi ile bağlantı yollarının açılışını bugün gerçekleştirecek.

Ege Bölgesi'nin en büyük hastanesinin açılışı bugün yapılacak

16 Ekim'de 2023'te hasta kabulüne başlayan İzmir Şehir Hastanesi, kısa sürede bölgenin sağlık üssü oldu. Gelişmiş olanaklara sahip hastanesinin resmi açılışını bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yapacak.

İzmir Karşıyaka Çevre Yolu yanındaki alanda 2017'de yapımına başlanan 628 bin metrekare kapalı alana sahip Bayraklı Şehir Hastanesi, Ege Bölgesi'nin en büyük hastanesi olma özelliği taşıyor.

Ege Bölgesi'nin en büyük hastanesinin açılışı bugün yapılacak

Kadın doğum ve çocuk, kalp damar ve kardiyoloji, genel, onkoloji, fizik tedavi ve yüksek güvenlikli adli psikiyatri hastanelerinden oluşan 6 ayrı sağlık kompleksinde 2060 tescilli yatak bulunuyor.

Ege Bölgesi'nin en büyük hastanesinin açılışı bugün yapılacak

İçerisinde banyo ve tuvaleti bulunan odalardan 973'ü ise tek kişilik olarak hazırlandı.

Hastanede ayrıca 337'si poliklinik, 5'i müdahale ve 68'i de destek olmak üzere toplam 456 oda ile ayaktan hasta hizmeti sunuluyor.

Ege Bölgesi'nin en büyük hastanesinin açılışı bugün yapılacak

Nükleer tıp ve radyoterapi ile radyoloji görüntüleme hizmetlerinin verileceği hastanede 374 yoğun bakım yatağı da yer alıyor.

Hastanede tıbbi hizmetlerin yanı sıra bir tane 480 kişilik, 1 adet 100 kişilik konferans salonu ve 15-20 kişilik 105 adet toplantı odası yer alıyor.

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