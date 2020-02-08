Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Elazığ'daki depremle ilgili, "Hem Elazığ hem de Malatya'daki esnafımız eğer talep ederlerse 50 bin liraya kadar faizsiz kredi kullanabilecekler ve bunu ister TESKOMB ister Halk Bankası üzerinden alabilecekler. Pazartesi gününden itibaren de başvurularını yapıp, kredilerini kullanabilirler." açıklamasında bulundu.