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Deprem bölgesindeki esnafa faizsiz kredi imkanı
Elazığ ve Malatya'da esnafa 50 bin liraya kadar faizsiz kredi imkanı sağlandı. Kredi talebi olan esnaf, TESKOMB ve Halkbankası üzerinden kredi kullanabilecek.
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Elazığ'daki depremle ilgili, "Hem Elazığ hem de Malatya'daki esnafımız eğer talep ederlerse 50 bin liraya kadar faizsiz kredi kullanabilecekler ve bunu ister TESKOMB ister Halk Bankası üzerinden alabilecekler. Pazartesi gününden itibaren de başvurularını yapıp, kredilerini kullanabilirler." açıklamasında bulundu.
Etiketler: son dakika faizsiz kredi deprem bölgesi Elazığ depremiSon Güncelleme: 8 Şubat 2020 Cumartesi 13:12
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